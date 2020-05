Liga alemã revela 10 casos de covid-19 nos clubes da primeira e segunda divisões

De olho em uma possível retomada das competições em breve, a Liga de Futebol Alemã (DFL, na sigla em alemão) revelou nesta segunda-feira o resultado de testes realizados em jogadores, treinadores, fisioterapeutas e outros funcionários envolvidos nos treinamentos dos clubes das primeira e segunda divisões da Alemanha. Nele, 10 pessoas tiveram o coronavírus detectado no organismo entre os 36 times.

Em um comunicado oficial divulgado em seu site oficial, a DFL afirmou que realizou 1.724 testes desde a última quinta-feira - os treinamentos na Alemanha foram retomados no começo de abril. E 10 destas pessoas testaram positivo - gerando uma incidência de menos de 0,6% no total de examinados.

A DFL confirmou que os casos positivos foram relatados às autoridades de saúde da Alemanha e os clubes responsáveis implementaram as medidas de isolamento necessárias, respeitando os protocolos estabelecidos pela liga. A Bundesliga, que organiza o Campeonato Alemão, deve ser a primeira grande liga da Europa a retomar seus jogos e é esperado para essa semana um anúncio de uma data por parte do governo alemão, liderado pela chanceler Angela Merkel.

A entidade indicou que fará novos testes nesta semana para buscar casos isolados e descartar as possibilidades de resultados falso-negativos. Um próximo passo será o teste voluntário de familiares dos jogadores antes da retomada da temporada. Os testes nos elencos passarão a ser regulares - duas vezes por semana.

Na última sexta-feira, o Colônia informou que três membros do clube foram diagnosticados com o novo coronavírus: os jogadores Jacobs e Hauptmann e o fisioterapeuta Schütz. Eles na categoria 1 de contato (pessoas que moram juntas ou tiveram contatos com fluidos corporais com mais de 15 minutos de conversa sem isolamento).