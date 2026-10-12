Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Líder do returno, Cruzeiro desafia Red Bull Bragantino em jejum para voltar ao G-4

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O melhor time do segundo turno do Brasileirão terá pela frente um adversário que não vence há seis rodadas. Embalado pela recuperação sob o comando de Artur Jorge, o Cruzeiro visita o Red Bull Bragantino nesta segunda-feira, às 21h, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, buscando a terceira vitória consecutiva e uma posição na zona de classificação direta à Libertadores. Para os donos da casa, o confronto representa a oportunidade de interromper uma sequência que ameaça comprometer a reta final da temporada.

Com 48 pontos, o Cruzeiro começou a rodada na quinta colocação, dois atrás do Athletico-PR, que enfrenta a Chapecoense também na segunda-feira. Uma vitória levará a equipe mineira aos 51, mas a entrada no G-4 dependerá dos demais resultados. O Bragantino soma 37 e caiu para o 11º lugar após a vitória do São Paulo sobre o Vitória, no sábado. A distância entre os adversários é de 11 pontos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A campanha recente ajuda a explicar essa diferença. Nas dez primeiras partidas do returno, o Cruzeiro conquistou sete vitórias e sofreu três derrotas, alcançando 21 pontos. Santos e Flamengo terminaram a 29ª rodada com a mesma pontuação nesse recorte, mas ficaram atrás no número de triunfos. Desde a chegada de Artur Jorge, na nona rodada, a equipe mineira somou 44 dos 63 pontos disputados, com aproveitamento de 69,8%.

Os resultados mais recentes reforçaram a recuperação: triunfo por 3 a 1 sobre o Vitória, no Barradão, e por 2 a 0 diante do São Paulo, no Mineirão. O desafio agora é dar continuidade à reação como visitante. Antes de vencer em Salvador, o Cruzeiro havia perdido suas quatro partidas anteriores fora de casa pelo campeonato.

Artur Jorge terá de mexer no meio-campo. Lucas Romero será preservado após voltar a sentir dores na panturrilha esquerda, problema que provocou sua substituição no intervalo contra o São Paulo. Os exames não apontaram lesão, mas a comissão técnica decidiu evitar uma nova exposição do volante. Zé Lucas, que entrou na última partida e marcou seu primeiro gol como profissional, é o principal candidato à vaga.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Aos 18 anos, o jovem terá a oportunidade de transformar a atuação no Mineirão em mais espaço na equipe. "Fiquei muito emocionado pelo meu primeiro gol. Agradecer ao Cruzeiro e ao Artur Jorge por essa oportunidade", afirmou após a vitória.

O treinador também valorizou sua participação: "Mas entrou muito bem. Infelizmente entrou por um problema físico do Romero, mas é um jogador que nós também acreditamos".

Na defesa, Fabrício Bruno voltou aos treinos e pode reforçar a lista de relacionados, embora João Marcelo e Jonathan Jesus devam permanecer entre os titulares. Lucas Villalba também retomou as atividades com o grupo e pode aparecer no banco. No ataque, Keny Arroyo é cotado para começar no lugar de Bruno Rodrigues, após ter sido utilizado no segundo tempo contra o São Paulo. Gabriel Pec e Sinisterra seguem em recuperação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O cenário é mais delicado para Vagner Mancini. O Bragantino acumula quatro derrotas e dois empates nas últimas seis partidas do Brasileirão. Ampliando o recorte, venceu apenas uma vez nos últimos 11 jogos do campeonato. Mesmo em casa, onde busca a recuperação nesta segunda-feira, conquistou somente um triunfo nas cinco apresentações mais recentes.

Na rodada passada, a equipe deixou escapar uma oportunidade importante. Jogou com um atleta a mais desde o primeiro tempo contra o Mirassol, abriu o placar com Eduardo Sasha e sofreu o empate por 1 a 1. A dificuldade de transformar uma situação favorável em vitória aumentou a pressão por uma resposta diante da torcida.

Mancini não tem jogadores suspensos para o confronto. Davi Gomes e Rodriguinho estão entre as baixas por problemas físicos, enquanto a disponibilidade de Alix Vinícius ainda exige atenção após o choque de cabeça sofrido contra o Atlético-MG. Eduardo Sasha, autor do gol na última rodada, deve permanecer como referência ofensiva.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O histórico recente oferece um argumento aos anfitriões: nas duas últimas partidas entre os clubes pelo Brasileirão com mando do Bragantino, houve um empate por 1 a 1, em 2024, e vitória paulista por 1 a 0, em 2025. No primeiro turno deste ano, porém, o Cruzeiro venceu por 2 a 1, de virada, no Mineirão. Andrés Hurtado abriu o placar, e Néiser Villarreal e Christian marcaram para os mineiros.

No retrospecto geral, os clubes disputaram 22 partidas, com dez vitórias da equipe mineira, sete do Bragantino e cinco empates. A Raposa marcou 30 gols e sofreu 20 nesses confrontos.

FICHA TÉCNICA

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

RED BULL BRAGANTINO X CRUZEIRO

RED BULL BRAGANTINO - Tiago Volpi; Ryan, Gustavo Marques, Guzmán Rodríguez (Alix Vinícius) e Juninho Capixaba; Patrick, Eric Ramires e Lucas Barbosa; Wallace Yan, Fernando e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini.

CRUZEIRO - Otávio; William (Fagner), João Marcelo, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas (Matías Viña); Zé Lucas, Gerson e Matheus Pereira; Felipe Morais, Keny Arroyo (Bruno Rodrigues) e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF).

DATA - 12/10

HORÁRIO - 21h

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

LOCAL - Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
cruzeiro Futebol Red Bull Bragantino
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV