Líder do returno, Cruzeiro desafia Red Bull Bragantino em jejum para voltar ao G-4

O melhor time do segundo turno do Brasileirão terá pela frente um adversário que não vence há seis rodadas. Embalado pela recuperação sob o comando de Artur Jorge, o Cruzeiro visita o Red Bull Bragantino nesta segunda-feira, às 21h, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, buscando a terceira vitória consecutiva e uma posição na zona de classificação direta à Libertadores. Para os donos da casa, o confronto representa a oportunidade de interromper uma sequência que ameaça comprometer a reta final da temporada.

Com 48 pontos, o Cruzeiro começou a rodada na quinta colocação, dois atrás do Athletico-PR, que enfrenta a Chapecoense também na segunda-feira. Uma vitória levará a equipe mineira aos 51, mas a entrada no G-4 dependerá dos demais resultados. O Bragantino soma 37 e caiu para o 11º lugar após a vitória do São Paulo sobre o Vitória, no sábado. A distância entre os adversários é de 11 pontos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A campanha recente ajuda a explicar essa diferença. Nas dez primeiras partidas do returno, o Cruzeiro conquistou sete vitórias e sofreu três derrotas, alcançando 21 pontos. Santos e Flamengo terminaram a 29ª rodada com a mesma pontuação nesse recorte, mas ficaram atrás no número de triunfos. Desde a chegada de Artur Jorge, na nona rodada, a equipe mineira somou 44 dos 63 pontos disputados, com aproveitamento de 69,8%.

Os resultados mais recentes reforçaram a recuperação: triunfo por 3 a 1 sobre o Vitória, no Barradão, e por 2 a 0 diante do São Paulo, no Mineirão. O desafio agora é dar continuidade à reação como visitante. Antes de vencer em Salvador, o Cruzeiro havia perdido suas quatro partidas anteriores fora de casa pelo campeonato.

Artur Jorge terá de mexer no meio-campo. Lucas Romero será preservado após voltar a sentir dores na panturrilha esquerda, problema que provocou sua substituição no intervalo contra o São Paulo. Os exames não apontaram lesão, mas a comissão técnica decidiu evitar uma nova exposição do volante. Zé Lucas, que entrou na última partida e marcou seu primeiro gol como profissional, é o principal candidato à vaga.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Aos 18 anos, o jovem terá a oportunidade de transformar a atuação no Mineirão em mais espaço na equipe. "Fiquei muito emocionado pelo meu primeiro gol. Agradecer ao Cruzeiro e ao Artur Jorge por essa oportunidade", afirmou após a vitória.

O treinador também valorizou sua participação: "Mas entrou muito bem. Infelizmente entrou por um problema físico do Romero, mas é um jogador que nós também acreditamos".

Na defesa, Fabrício Bruno voltou aos treinos e pode reforçar a lista de relacionados, embora João Marcelo e Jonathan Jesus devam permanecer entre os titulares. Lucas Villalba também retomou as atividades com o grupo e pode aparecer no banco. No ataque, Keny Arroyo é cotado para começar no lugar de Bruno Rodrigues, após ter sido utilizado no segundo tempo contra o São Paulo. Gabriel Pec e Sinisterra seguem em recuperação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O cenário é mais delicado para Vagner Mancini. O Bragantino acumula quatro derrotas e dois empates nas últimas seis partidas do Brasileirão. Ampliando o recorte, venceu apenas uma vez nos últimos 11 jogos do campeonato. Mesmo em casa, onde busca a recuperação nesta segunda-feira, conquistou somente um triunfo nas cinco apresentações mais recentes.

Na rodada passada, a equipe deixou escapar uma oportunidade importante. Jogou com um atleta a mais desde o primeiro tempo contra o Mirassol, abriu o placar com Eduardo Sasha e sofreu o empate por 1 a 1. A dificuldade de transformar uma situação favorável em vitória aumentou a pressão por uma resposta diante da torcida.

Mancini não tem jogadores suspensos para o confronto. Davi Gomes e Rodriguinho estão entre as baixas por problemas físicos, enquanto a disponibilidade de Alix Vinícius ainda exige atenção após o choque de cabeça sofrido contra o Atlético-MG. Eduardo Sasha, autor do gol na última rodada, deve permanecer como referência ofensiva.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O histórico recente oferece um argumento aos anfitriões: nas duas últimas partidas entre os clubes pelo Brasileirão com mando do Bragantino, houve um empate por 1 a 1, em 2024, e vitória paulista por 1 a 0, em 2025. No primeiro turno deste ano, porém, o Cruzeiro venceu por 2 a 1, de virada, no Mineirão. Andrés Hurtado abriu o placar, e Néiser Villarreal e Christian marcaram para os mineiros.

No retrospecto geral, os clubes disputaram 22 partidas, com dez vitórias da equipe mineira, sete do Bragantino e cinco empates. A Raposa marcou 30 gols e sofreu 20 nesses confrontos.

FICHA TÉCNICA

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

RED BULL BRAGANTINO X CRUZEIRO

RED BULL BRAGANTINO - Tiago Volpi; Ryan, Gustavo Marques, Guzmán Rodríguez (Alix Vinícius) e Juninho Capixaba; Patrick, Eric Ramires e Lucas Barbosa; Wallace Yan, Fernando e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini.

CRUZEIRO - Otávio; William (Fagner), João Marcelo, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas (Matías Viña); Zé Lucas, Gerson e Matheus Pereira; Felipe Morais, Keny Arroyo (Bruno Rodrigues) e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF).

DATA - 12/10

HORÁRIO - 21h

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

LOCAL - Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)