Líder do Brasileirão, Botafogo anuncia contratação de atacante uruguaio de 21 anos

Líder com boa folga no Campeonato Brasileiro, o Botafogo não quer se acomodar. O clube carioca anunciou, nesta sexta-feira, a chegada de Valentín Adamo, promessa uruguaia de apenas 21 anos. O centroavante de 1,93m assina com a equipe alvinegra até 2026 e deve chegar ao Rio de Janeiro neste fim de semana.

A chegada de Adamo já era esperada. Isto porque o River Plate-URU, time o qual defendia, já havia publicado em suas redes sociais que as negociações com o Botafogo estavam acontecendo. Os exames médicos foram realizados ainda no Uruguai, restando agora apenas a assinatura do contrato.

Por mais que pertencesse ao River Plate-URU, Adamo estava emprestado ao Progresso-URU, que disputa a segunda divisão do torneio nacional, para ganhar mais experiência em campo. Profissional há apenas dois anos, ele tem dez gols em 20 jogos disputados nesta temporada.

O próximo compromisso do Botafogo é diante do Cruzeiro, fora de casa, no domingo, pela 18ª rodada do Brasileirão. A equipe alvinegra soma 43 pontos na ponta da tabela, 12 a mais que o Flamengo, que é vice-líder. No último final de semana, com a goleada por 4 a 1 sobre o Coritiba, conquistou o título simbólico de campeão do primeiro turno com duas rodadas de antecedência.