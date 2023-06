Líder da temporada, Bagnaia crava a pole com tempo recorde na etapa da Itália da MotoGP

O italiano Francisco 'Pecco' Bagnaia tem tudo para abrir vantagem na liderança do Mundial de MotoGP neste domingo, em corrida caseira. O piloto da Ducatti fez o melhor tempo no circuito de Mugello, com direito a recorde, e largará na primeira posição, ao lado do espanhol Marc Márquez e do australiano Jack Miller.

Depois de abandonar na etapa anterior, na França, Pecco Bagnaia viu o compatriota Marco Bezzecchi encostar na briga pela liderança do Mundial de Pilotos, ficando apenas um ponto atrás (94 a 93). O oponente cravou apenas o quinto lugar no grid para a etapa da Itália neste sábado.

Antes de celebrar sua pole position, porém, Bagnaia levou um enorme susto. Ao sair do boxe para fazer sua segunda volta na tomada de tempo, ele quase se chocou com Márquez, e reclamou de ser atrapalhado pelo espanhol, pedindo "consciência" ao tocar no capacete em protesto ao lado do adversário. Apesar da reclamação do campeão mundial, o espanhol minimizou o problema.

Márquez, contudo, aproveitou para seguir no vácuo de Bagnaia e garantir o segundo lugar. Pela primeira vez na história, a tomada de tempo baixou de 1min45s em Mugello. O líder fez 1min44s855, diante de 1min44s933 do rival da Honda. Já Miller cravou 1min45s186.

Logo depois da definição do grid, ainda houve a terceira corrida sprint da temporada e também deu Bagnaia, aumentando um pouco sua vantagem sobre Bezzecchi, que cruzou em segundo. Agora, o líder tem 106 pontos, diante de 102 do compatriota.