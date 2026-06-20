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Líder da MotoGP, Marco Bezzecchi agride fiscal de pista e é suspenso do GP da República Tcheca

Escrito por Sergio Neto (via Agência Estado)
Publicado em 20.06.2026, 23:34:00 Editado em 20.06.2026, 23:42:28
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Uma cena inusitada chamou a atenção deste sábado na MotoGP. Líder da competição, o italiano Marco Bezzecchi foi suspenso da etapa da República Tcheca após dar dois tapas na cara de um fiscal de pista, depois que de cair de sua moto na corrida sprint.

Enquanto os funcionários levantavam o veículo de Bezzecchi, ao ver que ele ainda estava ligado, o mesmo se dirigiu até um homem que mexia no guidão da moto e o estapeou pela primeira vez. Em seguida, após breve discussão, voltou a dar outro tapa no rosto do fiscal. Visivelmente aborrecido, o piloto saiu andando.

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Bezzecchi foi suspenso do GP da República Tcheca pela direção da prova por violação do Artigo 3.3.2.2, em ação prejudicial aos interesses do esporte. O piloto da Aprilia apresentou seus argumentos, mas a decisão foi tomada mesmo assim.

O GP da República Tcheca de MotoGP acontece neste domingo, dia 21, às 9 horas (horário de Brasília). Esta é a 9ª prova da temporada.

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Marco Bezzecchi MotoGP República Tcheca
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