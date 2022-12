'Lição': Galvão Bueno alfineta Tite em vitória argentina

Da Redação

"A Argentina faz aquilo que o mundo esperava que o Brasil fizesse". Essas são palavras de Galvão Bueno após o terceiro gol da vitória Argentina sobre a Croácia. Durante a transmissão da partida válida pelas semifinais da Copa do Mundo do Qatar, o narrador também aproveitou para aflorar o lado torcedor e despejar desabafos sobre a eliminação da seleção brasileira pelos croatas nas quartas.

"Não é que a Argentina está ganhando. A Argentina domina o jogo. Joga como quer. Como tem que jogar", disse Galvão na transmissão. "Somos superiores a Croácia? Sim. Então vamos marcar cada palmo de chão. Vamos deixar os nossos craques resolverem lá na frente. Que fique a lição! Para muita gente. Três para a Argentina, 0 para a Croácia", cutucou o narrador que faz seu último Mundial pelo grupo Globo.

E não parou por aí. Foi uma mistura de indignação com decepção. Galvão viu a Argentina jogar e ganhar com tranquilidade diante de um time que fez o Brasil sofrer. A seleção comandada por Tite marcou o gol no fim da prorrogação e a quatro minutos para o apito final sofreu o empate em um contra-ataque.

"Eu vou falar. Era exatamente o que a gente esperava que tivesse acontecido no jogo do Brasil contra a Croácia. Que a Croácia ficasse com a bola e que os jogadores brasileiros decidissem o jogo que nem os argentinos estão decidindo. Era isso que a gente esperava. Não se pode deixar um marcador no meio-campo para marcar três caras que jogam na Inter, Chelsea e Real Madrid. A Argentina faz aquilo que o mundo esperava que o Brasil fizesse", continuou Galvão.

As críticas de Galvão nessa partida tem um endereço: Tite. Essa não é a primeira vez que o locutor fala o que pensa sobre a eliminação do Brasil e a atuação do treinador que deixou o cargo. Logo após a derrota nos pênaltis, ele publicou um vídeo em seu Instagram e fez duras críticas ao técnico brasileiro: tanto sobre tática quanto sobre as altitudes durante a partida decisiva.

Galvão está ferido como a maioria dos torcedores que ainda têm pesadelos com o contra-ataque fatal da Croácia que levou o jogo aos pênaltis. É compreensível. A vitória por 3 a 0 da Argentina sobre os croatas tornou a eliminação brasileira ainda mais doída.

O narrador esperava o hexacampeonato tanto quanto os brasileiros que o ouvem narrar. Em sua última Copa, ele vai se despedir dos microfones sem o Brasil na final.

