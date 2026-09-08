Libertadores: veja onde assistir Fluminense x Platense ao vivo nesta terça

Primeiro duelo das quartas de final da Conmebol Libertadores acontece no Maracanã

Fluminense e Platense iniciam a disputa das quartas de final da Conmebol Libertadores nesta terça-feira, às 19h (horário de Brasília), no estádio do Maracanã. A partida marca o primeiro encontro da história entre os dois clubes.

📰 LEIA MAIS: Gabriel Magalhães, Marquinhos e Vini Jr. são indicados ao Bola de Ouro

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Fluminense vem em ótima fase e segue sem derrotas sob a batuta do técnico Marcão. O comandante acumula três triunfos e duas igualdades desde a sua chegada, incluindo vitórias diante de Palmeiras e Vasco, além da heroica vaga obtida contra o Rivadavia, em Mendoza. Embalado pelos resultados, o Tricolor busca construir uma boa vantagem para ter tranquilidade no duelo de volta, em Buenos Aires, na próxima semana.

O Platense atravessa uma fase de maior instabilidade na temporada. A equipe liderada por Martín Palermo, ex-comandante do Fortaleza e ídolo do Boca Juniors, apresentou uma evolução após a pausa para a Copa do Mundo, mas chega sem vencer há duas partidas. Em oito jogos sob a batuta de Palermo, o time conquistou dois triunfos e somou empates contra Coquimbo Unido e Instituto, garantindo as classificações na Libertadores e na Copa Argentina.

Onde assistir

ESPN e Disney+.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

⚽ Faça parte do nosso time, entre no nosso canal de notícias de esportes

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva e Renê; Hércules, Martinelli e Ganso (Lucho); Serna, Soteldo e Hulk. Técnico: Marcão.

Platense: Cozzani; Juan Saborido, Vasquez, Victor Cuesta e Tomás Silva; Barrios, Pablo Ferreira e Zapiola; Mainero, Togni e Nicolás Retamar. Técnico: Martín Palermo.