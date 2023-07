Libertadores pode ter Palmeiras x Atlético-MG pela 3ª vez seguida e Fla-Flu

Os times que se classificaram para as oitavas de final da Copa Libertadores vão conhecer nesta quarta-feira seus adversários no primeiro mata-mata da competição. A Conmebol realiza o sorteio às 13h (de Brasília), em sua sede, em Luque, no Paraguai. O Brasil tem seis representantes em busca do título continental deste ano: Palmeiras, Athletico-PR, Fluminense, Internacional, Atlético-MG e Flamengo. O Corinthians já foi eliminado.

Palmeiras, Internacional, Athletico-PR e Fluminense se classificaram na primeira posição de suas respectivas chaves, enquanto Flamengo e Atlético-MG ficaram na segunda colocação. Os líderes dos grupos terão a vantagem de decidir os confrontos em casa nas oitavas de final. Nas etapas seguintes, a pontuação conquistada na fase inicial vai determinar quem terá esse privilégio.

Em busca de seu quarto título continental, o Palmeiras garantiu a melhor campanha geral pela quinta vez nos últimos seis anos e jogará como mandante todas as partidas de volta se avançar ao menos até a semifinal. A final, cabe lembrar, é disputada em jogo único e em campo neutro. Neste ano, será no Maracanã, em novembro.

Os clubes foram divididos em dois potes. O primeiro conta com os times que avançaram na liderança: Racing-ARG, Internacional, Palmeiras, Fluminense, Independiente del Valle-EQU, Boca Juniors-ARG, Athletico-PR e Olimpia-PAR. O pote número dois tem as equipes que avançaram em segundo lugar em seus grupos: Flamengo, Nacional-URU, Bolívar-BOL, River Plate-ARG, Argentinos Juniors-ARG, Deportivo Pereira-COL, Atlético-MG e Atlético Nacional-COL.

No sorteio, obrigatoriamente um primeiro colocado de grupo enfrenta um rival que ficou em segundo lugar. Não há impedimentos sobre partidas entre clubes do mesmo país ou que estiveram na mesma chave ao longo da fase classificatória.

As equipes do pote 1 somam 15 títulos, enquanto as agremiações do pote 2 têm 14 conquistas de Libertadores. Há a possibilidade de reencontro de rivais. O Palmeiras, por exemplo, pode duelar com o Atlético Mineiro pela terceira edição seguida.

Existe a chance ainda de um clássico regional nas oitavas. Flamengo e Fluminense já se enfrentaram nas finais do Campeonato Carioca e nas oitavas da Copa do Brasil e podem novamente duelar. Na primeira decisão, o time das Laranjeiras levou a melhor, enquanto no torneio nacional, os rubro-negros comemoraram. A Libertadores, portanto, pode ter um tira-teima entre os comandados de Fernando Diniz e Jorge Sampaoli.

Também é possível que aconteça a reedição das duas últimas finais: Athletico-PR x Flamengo e Palmeiras x Flamengo. O mata-mata conta, também, com argentinos, habitualmente pedras no sapato dos brasileiros, que, porém, têm se sobressaído bem nos últimos anos. River Plate e Argentinos Juniors estão no pote 2 e podem cruzar os caminhos de Internacional e Athletico-PR.