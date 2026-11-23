A Copa Libertadores de 2027 já tem 31 clubes classificados para a próxima edição. Com a definição de vagas nos campeonatos nacionais da América do Sul, a principal competição de clubes do continente começa a ganhar forma. Ao todo, 47 equipes participarão do torneio, e outras 16 vagas ainda estão em disputa.

O Brasil, por sua vez, conta com quatro representantes confirmados até o momento: Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Fluminense. O classificado mais recente foi o Sport Huancayo, do Peru, que garantiu presença na competição neste domingo (22), após conquistar o título do Torneo Clausura peruano com uma vitória por 4 a 1 sobre o Universitario.

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A Argentina é o país com mais clubes classificados, com seis representantes: Belgrano, Boca Juniors, Argentinos Juniors, Rosario Central, Platense e Independiente Rivadavia. Venezuela e Peru aparecem na sequência, com quatro equipes cada. Equador, Bolívia, Chile, Colômbia, Paraguai e Uruguai também já possuem representantes na disputa continental.

A lista de participantes ainda pode aumentar nas próximas semanas, conforme forem definidos os campeonatos nacionais e as vagas restantes. No Brasil, por exemplo, as rodadas finais do Brasileirão e a decisão da Copa do Brasil serão importantes para determinar os próximos classificados. Confira abaixo os 31 clubes que já garantiram presença na Libertadores de 2027.

VEJA A LISTA DOS 31 TIMES CLASSIFICADOS PARA A LIBERTADORES 2027

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ARGENTINA:

- Belgrano

- Boca Juniors

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- Argentinos Juniors

- Rosario Central

- Platense

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- Independiente Rivadávia

BOLÍVIA:

- Bolívar

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- Always Ready

BRASIL:

- Flamengo

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- Palmeiras

- Cruzeiro

- Fluminense

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CHILE:

- Colo-Colo

- Coquimbo Unido

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COLÔMBIA:

- Atlético Nacional

- Junior Barranquilla

EQUADOR:

- Independiente del Valle

- Macará

- Universidad Católica

PARAGUAI:

- Olimpia

- Recoleta

PERU:

- Alianza Lima

- Universitario

- Melgar

- Sport Huancayo

URUGUAI:

- Peñarol

- Montevideo City Torque

VENEZUELA:

- Metropolitanos

- Carabobo

- Deportivo Táchira

- Deportivo La Guaira