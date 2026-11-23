Libertadores 2027 já tem 31 times classificados; Veja quais
A Copa Libertadores de 2027 já tem 31 clubes classificados para a próxima edição. Com a definição de vagas nos campeonatos nacionais da América do Sul, a principal competição de clubes do continente começa a ganhar forma. Ao todo, 47 equipes participarão do torneio, e outras 16 vagas ainda estão em disputa.
O Brasil, por sua vez, conta com quatro representantes confirmados até o momento: Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Fluminense. O classificado mais recente foi o Sport Huancayo, do Peru, que garantiu presença na competição neste domingo (22), após conquistar o título do Torneo Clausura peruano com uma vitória por 4 a 1 sobre o Universitario.
A Argentina é o país com mais clubes classificados, com seis representantes: Belgrano, Boca Juniors, Argentinos Juniors, Rosario Central, Platense e Independiente Rivadavia. Venezuela e Peru aparecem na sequência, com quatro equipes cada. Equador, Bolívia, Chile, Colômbia, Paraguai e Uruguai também já possuem representantes na disputa continental.
A lista de participantes ainda pode aumentar nas próximas semanas, conforme forem definidos os campeonatos nacionais e as vagas restantes. No Brasil, por exemplo, as rodadas finais do Brasileirão e a decisão da Copa do Brasil serão importantes para determinar os próximos classificados. Confira abaixo os 31 clubes que já garantiram presença na Libertadores de 2027.
VEJA A LISTA DOS 31 TIMES CLASSIFICADOS PARA A LIBERTADORES 2027
ARGENTINA:
- Belgrano
- Boca Juniors
- Argentinos Juniors
- Rosario Central
- Platense
- Independiente Rivadávia
BOLÍVIA:
- Bolívar
- Always Ready
BRASIL:
- Flamengo
- Palmeiras
- Cruzeiro
- Fluminense
CHILE:
- Colo-Colo
- Coquimbo Unido
COLÔMBIA:
- Atlético Nacional
- Junior Barranquilla
EQUADOR:
- Independiente del Valle
- Macará
- Universidad Católica
PARAGUAI:
- Olimpia
- Recoleta
PERU:
- Alianza Lima
- Universitario
- Melgar
- Sport Huancayo
URUGUAI:
- Peñarol
- Montevideo City Torque
VENEZUELA:
- Metropolitanos
- Carabobo
- Deportivo Táchira
- Deportivo La Guaira