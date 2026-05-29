Libertadores 2026: veja os duelos sorteados das oitavas e o chaveamento até a final

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) promoveu, em sua sede, em Luque-PAR, nesta sexta-feira, o sorteio que definiu os cruzamentos das oitavas de final da Libertadores.

O Corinthians terá um confronto difícil e enfrentará o Rosario Central, da Argentina, equipe que conta com Ángel Di María. Caso avance, o time alvinegro mede forças nas quartas de final com o argentino Estudiantes de La Plata ou Universidad Católica, do Chile.

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O Palmeiras foi alocado na chave oposta e encontrará novamente o Cerro Porteño, time que mais vezes enfrentou na história da competição e que foi adversário na fase de grupos. Nas quartas de final, se superar os paraguaios, a equipe de Abel Ferreira encara o Mirassol ou a LDU de Quito-EQU.

As oitavas de final terão um confronto brasileiro. Cruzeiro e Flamengo vão duelar por um lugar na próxima etapa. Quem passar desse confronto vai jogar contra Independiente del Valle, do Equador, ou Deportes Tolima, da Colômbia.

Por fim, outro brasileiro reeditará uma partida da fase de grupos. O Fluminense fará um tira-teima com o Independiente Rivadavia, da Argentina. Caso conquiste a classificação, o conjunto tricolor enfrentará o vencedor do jogo entre o argentino Platense e o chileno Coquimbo Unido.

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Seis equipes brasileiras participam desta fase do torneio. Flamengo e Corinthians avançaram na primeira colocação de suas chaves. O time rubro-negro, por ter a melhor campanha, vai decidir todos os seus duelos como mandante até a semifinal, caso chegue lá.

Palmeiras, Mirassol, Cruzeiro e Fluminense passaram para as oitavas no segundo lugar de suas chaves. E, por isso, serão visitantes nos jogos de volta desta etapa da Libertadores.

As datas e horários exatos dos jogos das oitavas de final ainda não estão definidos, mas as partidas de ida serão disputadas na semana de 11 de agosto, enquanto os duelos de volta estão programados para a semana de 18 de agosto.

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VEJA COMO FICARAM OS CRUZAMENTOS DA LIBERTADORES:

Estudiantes de La Plata-ARG x Universidad Católica-CHI

Rosario Central-ARG x Corinthians

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Cruzeiro x Flamengo

Deportes Tolima-COL x Independiente del Valle-EQU

Mirassol x LDU-EQU

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Palmeiras x Cerro Porteño-PAR

Platense-ARG x Coquimbo Unido-CHI

Fluminense x Independiente Rivadavia-ARG