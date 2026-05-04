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GP DE MIAMI

Lewis Hamilton mostra dedo do meio após toque com Franco Colapinto; veja vídeo

Após um toque entre os carros ainda na primeira volta, o britânico reagiu com um gesto obsceno ao ultrapassar o rival

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.05.2026, 13:59:00 Editado em 04.05.2026, 13:58:55
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Lewis Hamilton mostra dedo do meio após toque com Franco Colapinto; veja vídeo
Autor Foto: Reprodução/F1TV

Lewis Hamilton protagonizou um momento de irritação com Franco Colapinto logo na largada do GP de Miami, etapa da Fórmula 1. Após um toque entre os carros ainda na primeira volta, o britânico reagiu com um gesto obsceno ao ultrapassar o rival. (Vídeo abaixo)

Hamilton, que largou em sexto, viu Colapinto se aproximar após reduzir a velocidade para evitar o carro de Max Verstappen, que havia rodado sozinho na pista. Os dois ficaram lado a lado e acabaram se tocando na curva 11, com o piloto da Ferrari pelo lado externo.

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Na colisão, a roda traseira direita do carro de Colapinto atingiu a lateral do veículo de Hamilton, causando danos que impactaram o desempenho do britânico ao longo da corrida. Pouco depois, ao conseguir ultrapassar o argentino, o heptacampeão fez um gesto de reprovação.

Mesmo com o problema no carro, Hamilton cruzou a linha de chegada na sétima colocação, terminando à frente de Colapinto. Posteriormente, herdou o sexto lugar após uma punição ao companheiro de equipe Charles Leclerc. Já o piloto da Alpine conquistou seu melhor resultado na temporada.

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Após a prova, Hamilton demonstrou insatisfação com o desempenho e afirmou que os danos sofridos limitaram sua atuação na pista. Ele também mencionou dificuldades logo no início da corrida, após o incidente envolvendo Verstappen.

O resultado marcou a segunda corrida consecutiva do britânico fora do top 5. Na classificação do campeonato, ele ocupa atualmente a quinta posição, atrás de nomes como Lando Norris, Leclerc e os pilotos da Mercedes, George Russell e Andrea Kimi Antonelli, que lidera a temporada.

Informações: GE

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colisão desempenho na corrida FÓRMULA 1 Franco Colapinto GP de Miami Lewis Hamilton
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