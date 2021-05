Lewis Hamilton lidera dobradinha da Mercedes em Barcelona com melhor tempo do dia

Continua após publicidade

A Mercedes dominou, mais uma vez, o primeiro dia de atividades de pista para o GP da Espanha, a quarta etapa da temporada 2021 da Fórmula 1. Nesta sexta-feira, o finlandês Valtteri Bottas foi o mais rápido no primeiro treino livre e, à tarde (horário local), o inglês Lewis Hamilton foi o melhor da segunda sessão, e de todo o dia, cravando o tempo com 1min18s170 na melhor de suas 32 voltas pelo circuito de Montmeló, em Barcelona.

O heptacampeão mundial foi o mais rápido no segundo treino livre usando pneus macios e viu seu companheiro de equipe ficar na segunda colocação, desta vez 0s139 atrás (1min18s309). A Red Bull, habitual concorrente nesta temporada, teve um desempenho bastante estranho para seu potencial em termos de volta lançada. O holandês Max Verstappen, na sua única simulação de classificação com pneus macios, cometeu um erro na curva 10 e teve de se contentar com o nono melhor tempo, 0s615 atrás (1min18s785) da marca registrada por Hamilton.

O mexicano Sergio Pérez foi ainda pior nesta sexta-feira. Ainda que tivesse lidado com algum tráfego durante sua volta rápida, o segundo piloto da Red Bull ficou apenas com a 10.ª posição, 0s748 mais lento que o líder.

A segunda sessão de treinos livres reservou bons destaques. O monegasco Charles Leclerc, com a Ferrari, ficou apenas 0s165 atrás do tempo de Hamilton e foi o terceiro colocado, seguido pelo francês Esteban Ocon e pelo espanhol Fernando Alonso, de uma Alpine que volta a andar bem depois da boa corrida em Portugal, na semana passada.

Outra equipe que se posicionou bem foi a AlphaTauri, em sexto e sétimo com o francês Pierre Gasly e o japonês Yuki Tsunoda, respectivamente. O espanhol Carlos Sainz Jr., com a Ferrari, foi o oitavo. O alemão Sebastian Vettel, com a Aston Martin, ficou com a 11.ª colocação.

Ao todo, os 14 primeiros colocados ficaram separados por menos de um segundo. Só a partir do australiano Daniel Ricciardo, da McLaren, em 15.º, os tempos foram maiores - 1s025 da marca de Hamilton.

Os treinos livres prosseguem neste sábado, às 7 horas (de Brasília), com a terceira sessão em Barcelona. Mais tarde, às 10 horas, os pilotos vão acelerar em busca da pole position no treino oficial de classificação. A corrida do GP da Espanha será no domingo, às 10 horas.