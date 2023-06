Lewis Hamilton é o mais rápido no segundo treino livre para o GP do Canadá

Siga o TNOnline no Google News

As Mercedes dominaram o segundo treino livre para o GP do Canadá de Fórmula 1, nesta sexta-feira, no Circuito Gilles Villeneuve, em Montreal. Lewis Hamilton foi o mais rápido (1min13s718), seguido pelo companheiro George Russell, 0s027 mais lento.

Mais uma vez o veterano espanhol Fernando Alonso fez um bom treinamento e terminou na quarta colocação (0s326), com a Alpine, atrás do compatriota Carlos Sainz (0s126), da Ferrari.

O monegasco Charles Leclerc colocou a Ferrari na quinta colocação (0s376), à frente do holandês Max Verstappen, da Red Bull, líder do campeonato (0s424). O finlandês Valtteri Bottas, da Alfa Romeo, foi o sétimo (0s502), seguido por Sergio Perez, da Red Bull (0s532).

O canadense Lance Stroll, da Aston Martin, foi o nono (0s701), enquanto o francês Pierre Gasly, da Alpine, terminou na décima colocação (0s759). O final do treino foi marcado por ume tremenda tempestade.

Os carros voltam à pista neste sábado para o terceiro treino livre, às 13h30. A classificação do grid será decidida às 17 horas. A corrida no domingo tem largada prevista para as 15 horas.

Confira os resultados do segundo treino livre do GP do Canadá:

1º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min13s718

2º - George Russell (ING/Mercedes), 1min13s745

3º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min13s844

4º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min14s044

5º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min14s094

6º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min14s142

7º - Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo, 1min14s220

8º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min14s250

9º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min14s419

10º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min14s477

11º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min14s533

12º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min14s544

13º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min14s617

14º - Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo), 1min14s811

15º - Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), 1min14s941

16º - Nyck de Vries (HOL/AlphaTauri), 1min15s002

17º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min15s003

18º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min15s092

19º - Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min15s426

20º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min16s369