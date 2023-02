Lewis Hamilton e Marcus Rashford se encontram em desfile de moda em Londres

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Ícones da moda e dois dos principais nomes no mundo dos esportes neste ano, Marcus Rashford, do Manchester United, e Lewis Hamilton, piloto da Mercedes, se encontraram nesta semana em desfile de moda em Londres. Na London Fashion Week, os atletas britânicos aproveitaram o tempo livre para prestigiar show da Moncler Genius nesta terça-feira.

continua após publicidade .

Ambos compartilharam em suas redes sociais registros do encontro. "Foi um prazer encontrá-lo. Até breve, campeão", escreveu Marcus Rashford. Em suas carreiras, tanto Hamilton quanto o atacante do Manchester United têm posturas semelhantes fora dos gramados, em defesa de causas raciais, direitos humanos e proteção à comunidade LGBT+.

A relação e admiração entre os atletas também ultrapassa o campo físico. Em 2021, Rashford foi eleito pela revista Time como uma das 100 personalidades mais influentes do mundo. Na homenagem ao jogador, Lewis Hamilton ficou responsável por escrever e assinar o perfil de Rashford. "Ao defender os mais vulneráveis em nossa sociedade e usar sua plataforma e influência para criar mudanças positivas, Marcus (Rashford) inspirou inúmeras outras pessoas a se juntarem a ele nessa missão e consolidou seu status de modelo a ser seguido", escreveu o piloto de F-1 na ocasião.

continua após publicidade .

Nas redes sociais, a reação dos usuários foi de surpresa e admiração ao se depararem com o registro fotográfico. Heptacampeão da Fórmula 1, Hamilton é também um empresário no ramo esportivo. Em 2022, fez parte de um conglomerado que almejava adquirir o Chelsea, após a saída de seu ex-dono Roman Abramovich, por causa dos conflitos entre Rússia e Ucrânia; também no último ano, adquiriu uma porcentagem do Denver Broncos, franquia de futebol americano da NFL.

Após uma temporada 2021/2022 apagada - para ambos -, Rashford voltou ao Manchester United em uma de suas melhores formas da carreira. Em 2022/2023, já marcou 14 gols (é o artilheiro da equipe) e deu três assistências; Hamilton busca melhorar seu desempenho com a Mercedes, após um último ano em que não competiu pelo título mundial de pilotos e não venceu nenhum GP da categoria. A temporada de 2023 da F-1 começa no próximo dia 5 de março, com a etapa do Bahrein.