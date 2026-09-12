Lewis Hamilton bate no TL3 e atividades ficam paralisadas por quase 40 minutos
No terceiro treino livre do GP da Espanha, realizado na manhã deste sábado (12), o inglês Lewis Hamilton se acidentou na curva 22, se chocando sem grande intensidade contra a barreira de pneus. A bandeira vermelha foi acionada pela direção da prova e as atividades ficaram paralisadas por quase 40 minutos.
Após o susto, o piloto da Ferrari conseguiu tirar o carro da barreira sem grandes dificuldades. Quando estava retornando aos boxes, Lewis foi instruído pela equipe a parar na pista, assim evitando punições e mais prejuízos ao veículo. Na colisão, a asa dianteira foi danificada e um pneu acabou furado.
Outro piloto que teve problemas durante o TL3 foi o tailandês Alexander Albon, da Williams. Um pouco antes da batida de Hamilton, ele relatou ter tocado no muro com o pneu traseiro esquerdo. E Oliver Bearman, da Haas, bateu forte no último minuto do treino livre, na curva 11.
O circuito de Madring já havia registrado outro acidente durante a semana. No TL2, realizado nesta sexta-feira, o inglês Arvid Lindblad colidiu na curva 13 e causou a bandeira vermelha na atividade. O piloto da Racing Bulls perdeu o controle do veículo e se chocou contra o muro.
Após todos os problemas registrados na manhã deste sábado, o italiano Kimmi Antonelli registrou o melhor tempo e liderou o TL3, com 1m32s797. Ele foi seguido por Charles Leclerc, da Ferrari, e Oscar Piastri, da McLaren. Gabriel Bortoleto, da Audi, terminou com a 10ª posição.