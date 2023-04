Lewandwoski faz 2, Barcelona passeia sobre lanterna e dispara ponta do Espanhol

(via Agência Estado)

Deu o que era esperado. Sem sustos. Sem dramas. Sem muito suor. O Barcelona goleou o lanterna Elche por 4 a 0, neste sábado, no Estádio Manuel Martínez Valero, na cidade de Elche (província de Alicante), e ampliou ainda mais a vantagem na ponta do Campeonato Espanhol. O polonês Lewandowski fez dois. Ansu Fati e Ferran Torres completaram o placar.

Após 27 partidas, o Barça chegou aos 71 pontos, 15 a mais que o Real Madrid, que completa a rodada no domingo diante do Real Valladolid.

Já o Elche dificilmente escapará da queda. Com duas vitórias, soma 13 pontos e apenas 19 gols a favor em 27 jogos. Até agora já levou 55 gols.

Jogando diante do pior time do Espanhol, o gol foi só uma questão de tempo. O Elche ainda tentou adiantar a marcação, mas a diferença técnica não permitiu aos donos da casa darem sustos no atual líder.

O primeiro gol saiu aos 20. Em jogada ensaiada após cobrança de falta, Araujo tocou de cabeça para Lewandowski, que chutou com o pé direito, a bola desviou no próprio pé esquerdo do polonês e passou pela zaga e goleiro do Elche.

Se com 0 a 0 o Elche já estava sofrendo para chegar ao gol catalão, com o placar em desvantagem a situação não melhorou muito e o goleiro Ter Stegen foi praticamente um espectador. O Barça tratou de tocar a bola e ainda contou com Lewandowski ajudando até a defesa.

O segundo gol do Barça saiu somente aos 11 do segundo tempo. Em um contra-ataque, Ansu Fati partiu com a bola dominada um pouco antes do meio-campo até chegar perto da grande área, quando acertou um chute rasteiro cruzado.

Dez minutos depois, o meio-campo catalão roubou a bola da zaga do Elche. A bola sobrou para Lewandowski dentro da área, que chutou e ampliou.

O quarto gol saiu do pé esquerdo de Ferran Torres, que recebeu lançamento e, do meio da área, tocou no canto direito do gol de Edgar Badia, aos 25 minutos.

O próximo duelo do Barça será contra o Real Madrid pela semifinal da Copa do Rei, em casa, na quarta-feira. Pelo Espanhol só volta a jogar no dia 10, também como mandante, diante do Girona. Já o Elche vai visitar o Osasuna no sábado pelo Espanhol.