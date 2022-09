Lewandowski faz 3 e lidera goleada do Barça; Tottenham vence com 2 de Richarlison

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Depois da frustração de ser eliminado na fase de grupos da Liga dos Campeões na temporada passada, o Barcelona começou a nova edição de forma vibrante nesta quarta-feira. Em jogo com três gols de Lewandowski no Camp Nou, fez 5 a 1 no Viktoria Plzen, azarão do grupo da morte, que ainda tem Bayern de Munique e Inter de Milão como integrantes.

continua após publicidade .

Kessié e Ferrán Torres também anotaram para os donos de casa, e Sykora foi o responsável pelo solitário gol checo. Os cinco gols marcados neste jogo já são mais do que o total alcançado pelo time catalão na Liga dos Campeões passada, da qual se despediu com apenas duas bolas colocadas na rede.

Titular em três dos quatro jogos do Barcelona no início do Campeonato Espanhol, com um gol e uma assistência, o brasileiro Raphinha começou no banco de reservas e não entrou. Ansu Fati foi o escolhido para completar o ataque ao lado de Dembelé e Lewandowski. Outra novidade na escalação foi a presença do meio-campista Kessié, contratado junto ao Milan, pela primeira vez no time titular. O marfinense, aliás, foi quem tirou o zero do placar, aos 14 minutos, em um cabeceio firme para a rede após desvio de Koundé.

continua após publicidade .

O gol foi consequência da superioridade apresentada pelo time espanhol desde o início contra o frágil desafiante. Presentes no campo de ataque na maior parte do tempo, ocupando a área com muita frequência, os comandados de Xavi também estavam afiados na marcação e recuperavam a bola rapidamente quando os adversários tinham a rara sensação de tê-la nos pés.

Houve esperança para o Plzen quando o árbitro marcou um pênalti ao seu favor, mas o sentimento se dissipou após a revisão do VAR, que cancelou a marcação ao constatar que, na verdade, o lance foi uma falta de ataque. Pouco depois, aos 33, Lewandowski acertou um bonito chute no canto esquerdo para ampliar. O time checo diminuiu em um de seus raros ataques, encerrado com um gol de cabeça de Sykora, aos 43, mas viu o artilheiro polonês marcar de peixinho, após cruzamento de Dembelé, o terceiro gol barcelonista.

No segundo tempo, o show continuou e Lewandowski marcou mais um, ao receber passe de Ferrán Torres. Outro que vivia um dia de brilho era Dembelé, a todo momento infernizando a defesa checa, seja com dribles, como a caneta aplicada antes de um chute perigoso, ou com sua visão de jogo, responsável pelo quinto gol barcelonista. No lance, aos 22 minutos, o francês acertou um lindo lançamento para área, onde Ferrán Torres bateu de primeira, ainda no ar, e marcou um gol tão bonito quanto o passe.

continua após publicidade .

O próximo adversário do Barcelona na Liga dos Campeões será a Internazionale de Milão, na próxima terça-feira, mesmo dia em que o Viktoria Plzen enfrentará o Bayern de Munique. Inter e Bayern, aliás, se enfrentaram nesta quarta, no San Siro, onde os bávaros não tiveram piedade dos donos da casa e venceram por 2 a 0, com gols marcados por Sané e DAmbrosio (contra).

RICHARLISON NO COMANDO DO TOTTENHAM

No Grupo D, um dos destaques do dia foi brasileiro. O atacante Richarlison, ainda vivendo seus primeiros jogos no Tottenham, garantiu a vitória por 2 a 0 do time londrino sobre o Olympique de Marselha, do volante Gérson, ao marcar os dois gols da partida. Ambos foram de cabeça, nos 15 minutos finais do primeiro tempo.

continua após publicidade .

O jogo marcou a estreia de Richarlison em uma Liga dos Campeões. Desde 2017 na Inglaterra, onde defendeu Watford e Everton antes de se transferir para o Tottenham na última janela de transferências, jamais havia conseguido a classificação com nenhum dos dois times, geralmente coadjuvantes na disputa do Campeonato Inglês.

No outro jogo da chave, o Sporting não teve dificuldades para fazer 3 a 0 no Eintracht Frankfurt, campeão da Liga Europa na temporada passada. Os gols foram marcados por Edwards, Trincão e Nuno Santos.