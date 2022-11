Lewandowski é punido por três jogos e desfalcará Barcelona após a Copa do Mundo

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A expulsão de Robert Lewandowski ao receber o segundo cartão amarelo diante do Osasuna, na última partida do Campeonato Espanhol antes da parada para a Copa do Mundo, rendeu ao atacante uma suspensão de três jogos pelo Comitê de Disciplina da LaLiga, em julgamento nesta quarta-feira. A punição, contudo, não ocorreu pelo lance violento e sim pelo polonês "desrespeitar" o árbitro.

continua após publicidade .

O Barcelona não concordou com a punição e vai entrar com recurso, explicando que o jogador em nenhum momento reclamou com a arbitragem e sim passou a mão no nariz quando olhava para o técnico Xavi Hernández após sua segunda expulsão na carreira. O Tribunal viu o gesto como ofensivo.

Caso não consiga um efeito suspensivo, o líder do Espanhol, com dois pontos de vantagem sobre o rival Real Madrid, ficará sem seu goleador diante de Espanyol, dia 31 de dezembro, Atlético de Madrid, dia 8 de janeiro, e Bétis, dia 14.

continua após publicidade .

Expulso no mesmo jogo por reclamar da expulsão do companheiro, o zagueiro Piqué também foi julgado e suspenso por quatro partidas. Aquele jogo, porém, foi o da despedida do zagueiro dos campos. Na ocasião, o time catalão perdia por 1 a 0, mas ainda conseguiu a virada.

Além de achar injusta a suspensão, a torcida do Barcelona acusa o tribunal de perseguição ao clube e compara com a absolvição de Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, que foi absolvido após protestar dizendo que o "árbitro deixou de marcar um pênalti claro para nós." Na visão dos catalães, também uma atitude de desrespeito e julgada com peso diferente.