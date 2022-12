Lewandowski é liberado de suspensão por ofensa a árbitro e reforça o Barcelona

(via Agência Estado)

O Barcelona terá um reforço considerável para a sua última partida do ano. O atacante Lewandowski conseguiu uma medida cautelar, nesta sexta-feira, concedida pelo Tribunal Central de Conciliação de Madri, para poder entrar em campo neste sábado, às 10h (horário de Brasília), no clássico com o Espanyol, no Camp Nou, pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol.

"Lewandowski poderá jogar amanhã (sábado) contra o Espanyol depois que o Tribunal de Conciliação de Madri emitiu uma medida cautelar contra a suspensão imposta pelo tribunal Arbitral do Esporte", diz a nota publicada pelo Barcelona.

Lewandowski foi punido com três jogos de suspensão por colocar a mão no nariz após ser expulso na vitória do Barcelona sobre o Osasuna. Na ocasião, o atacante foi acusado de ter insinuado que o árbitro estava sob o uso de drogas. O gesto levou o Tribunal Arbitral do Esporte (TAE) a punir o atleta e rejeitar o recurso apresentado pelo clube há alguns dias.

No entanto, com a medida cautelar, Lewandowski fica à disposição do técnico Xavi para a partida deste sábado, assim como o zagueiro Ronald Araújo, que estava lesionado e acabou sendo liberado para treinar novamente com os demais atletas do elenco.

"A semana toda pensamos que não poderíamos contar com Lewandowski, mas finalmente contamos e é uma ótima notícia. É uma notícia fantástica, ele está surpreso, mas feliz que poderá participar da partida. Não é a melhor coisa saber tão tarde, mas a sanção é injusta e desproporcional", disse o treinador.

O Barcelona é o líder do Campeonato Espanhol, com 37 pontos, dois a mais do que o Real Madrid. O artilheiro do torneio é justamente Lewandowski, com 13 gols em 14 jogos disputados pelo time catalão.