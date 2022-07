Lewandowski acerta ida para Barcelona após acordo com Bayern de Munique

(via Agência Estado)

Robert Lewandowski tem seu futuro definido. O craque polonês será jogador do Barcelona na temporada 2022/2023, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano. O Bayern de Munique comunicou o clube catalão que aceitou a proposta e autorizará a transferência do duas vezes melhor jogador do mundo pela Fifa.

De acordo com as novas informações, Lewandowski assinará seu novo vínculo com o Barcelona ao longo deste fim de semana. O Bayern de Munique deverá ser recompensado com cerca de 50 milhões de euros, aproximadamente R$ 272,5 milhões. O contrato do polonês com o clube espanhol terá a duração de três temporadas.

Robert Lewandowski passou oito temporadas no Bayern de Munique. Neste período, faturou oito edições do Campeonato Alemão, três Copas da Alemanha, além de uma edição da Liga dos Campeões da Uefa e do Mundial de Clubes da Fifa. Foram incríveis 253 gols marcados em 238 partidas.

Aos 33 anos e com 12 temporadas no futebol alemão, Robert Lewandowski manifestou seu desejo de transferência para outro país. Desde a reta final da temporada passada, o centroavante decidiu impor sua vontade, mesmo a contragosto do Bayern de Munique. Assim, abriu negociação com o Barcelona, seu único e exclusivo desejo.

Lewandowski rejeitou aproximações de Chelsea e Paris Saint-Germain e reafirmou sua vontade de jogar no Barcelona. Após uma temporada de resultados ruins, o Barcelona tem apostado em contratações para reformar seu elenco e voltar a brigar por títulos de relevância nacional e internacional.