Levantamento mostra como Vini Jr. é o jogador mais 'caçado' na Europa

A estreia de Vini Jr. nesta temporada de La Liga rendeu polêmica. Logo na 1ª rodada da competição, o brasileiro do Real Madrid foi agredido sem bola no duelo contra o Espanyol, e o lance repercutiu, ainda mais porque o adversário não sofreu punições.

O episódio aconteceu quando o atacante do Real Madrid disputava a bola, no campo de defesa. Ele sofreu uma falta de Calatrava e levou um chute nas costas do atacante do Espanyol. O lance passou despercebido pela arbitragem, que não mostrou cartão ao jogador adversário.

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Porém, a jogada gerou bastante reclamação do Real Madrid, e o treinador da equipe espanhola, José Mourinho, saiu em defesa de seu atleta: "Estamos em uma era de antibullying, e com Vini ainda estamos na era do bullying, de adversários e do público", afirmou o português.

Em um levantamento publicado pelo jornal AS, que comparava as faltas sofridas por Vini Jr. e Lamine Yamal, principal jogador do Barcelona, mostrou que há uma discrepância entre as decisões dos árbitros espanhóis em relação aos lances faltosos envolvendo os dois atletas.

O brasileiro precisa sofrer 16 faltas para que seu adversário receba um cartão amarelo no Campeonato Espanhol, enquanto o atacante rival precisa sofrer apenas três faltas para que seu defensor seja advertido. Já em relação aos cartões vermelhos, Vinicius precisa sofrer 68 faltas graves, enquanto o jogador do Barcelona precisa de apenas 11, para o oponente ser expulso.

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Porém, a realidade é completamente diferente quando os atacantes estão disputando a Champions League. Os árbitros costumam penalizar os defensores com amarelo após, em média, três faltas sofridas por Vinicius Jr. e Lamine Yamal. Além disso, o brasileiro é o jogador que mais sofreu faltas na competição desde a temporada 2019/20, com 131.