Lesionado, zagueiro Mateus Silva desfalca a Ponte Preta em reta final da Série B

A Ponte Preta perdeu mais um jogador para a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Mateus Silva foi diagnosticado com uma fratura no ombro direito e, após avaliação com especialista, deverá passar por uma cirurgia nos próximos dias, perdendo assim o restante da temporada.

O defensor de 28 anos se lesionou no empate por 3 a 3 com o Sport, em 9 de outubro, precisando ser substituído ainda no primeiro tempo. Peça importante do time, ele fez 39 partidas na temporada, sendo 24 pela Série B, 13 na Série A2 do Campeonato Paulista e duas pela Copa do Brasil.

Mateus Silva chegou à Ponte Preta por empréstimo junto ao Cruzeiro em 2022, ano em que fez 15 jogos, com dois gols e duas assistências. Depois firmou contrato definitivo com o clube paulista até o fim de 2025.

Esse é mais um problema defensivo para o técnico João Brigatti. Além de Mateus Silva, Fábio Sanches já estava fora por conta de lesão na coxa. Ele já está recuperado, mas vem fazendo trabalhos de recondicionamento físico.

Na última partida, em que perdeu para o Atlético-GO por 2 a 0, a Ponte Preta jogou com Thomás Kayck e Thiago Oliveira. Edson é outra opção para o setor.

Sem Mateus Silva, a Ponte Preta se concentra na reta final da Série B para se livrar do rebaixamento. O time está em 16º lugar, um fora da zona da degola, com 34 pontos, seguido de perto pela Chapecoense, 17º, com 33. Na 33ª rodada, a Ponte encara o Ituano, em jogo marcado para segunda-feira, às 20h, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).