Lesão no tornozelo tira Eriksen de ação do Manchester United por tempo prolongado

Uma lesão no tornozelo deve tirar Eriksen das fases decisivas da Copa da Inglaterra, da Liga Europa e também do restante do Campeonato Inglês. Em um comunicado divulgado nesta terça-feira, o departamento médico do Manchester United informou que o jogador vai ficar afastado por "um período prolongado." A previsão é que o seu retorno aconteça a partir do mês de maio.

Eriksen se machucou na vitória do Manchester sobre o Reading por 3 a 1. O triunfo garantiu o gigante inglês nas oitavas de final da Copa da Inglaterra. O jogador de 30 anos já iniciou tratamento intensivo.

Desde a chegada do treinador Erik ten Hag, o meia dinamarquês ganhou importância no esquema tático da equipe e disputou 31 partidas nesta temporada. O próprio técnico já manifestou preocupação com a ausência de seu armador.

"Outro jogador sempre preencherá de uma maneira diferente.É bastante claro que Christian Eriksen traz qualidade superior ao nosso time e, especialmente, ele tem algumas qualidades que são difíceis de substituir", comentou.

Diante do desfalque, uma possibilidade é formar uma dupla no meio-campo com Casemiro e Fred na distribuição de jogadas para manter o setor estabilizado. Enquanto quebra a cabeça para escalar o time, o Manchester vai se preparando para as competições que tem pela frente

Pela Copa da Inglaterra, o desafio das oitavas de final vai ser contra o West Ham, ainda sem data definida. Pela Liga Europa, o adversário na segunda fase do torneio será o Barcelona com o jogo de ida marcado para o Camp Nou (no dia 16 de fevereiro) e a volta no Old Trafford (dia 23). Já pelo Campeonato Inglês, o compromisso da rodada é neste sábado, diante do Crystal Palace.