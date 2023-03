Lesão na costela tira Iga Swiatek do Aberto de Miami e da Billie Jean King Cup

(via Agência Estado)

Número 1 do tênis feminino, Iga Swiatek não disputará o Aberto de Miami, nem a Billie Jean King Cup. O anúncio foi feito pela própria tenista polonesa, que já havia informado que estava com uma lesão na costela, mas estava confirmada nos torneios mesmo assim. Como as dores no local continuaram fortes nos últimos dias, perto de sua estreia no torneio americano de nível Masters 1000, ela teve de desistir da participação.

Swiatek começou a ter problemas durante a disputa do ATP 250 de Doha, vencido por ela após final com Jessica Pegula. A princípio, a situação não a impediu de competir, tanto que participou do WTA 500 de Dubai e foi vice-campeã, derrotada por Barbora Krejcikova. Em seguida, disputou o torneio de Indian Wells e caiu nas semifinais para Elena Rybakina.

"Vocês sabem que durante e depois de Doha eu estava lutando com uma forte infecção. Eu estava autorizada a competir, mas uma forte tosse me fez uma lesão na costela", escreveu Swiatek nas redes sociais. "Lamentavelmente, me sinto bastante incomodada e com bastante dor, por isso não posso competir. Necessito de uma pausa e preciso me retirar de Miami e da Billie Jean Cup", completou.

Vencedora de oito títulos em 2022, entre eles os de Roland Garros e do US Open, Swiatek vem mantendo uma campanha sólida na atual temporada, embora tenha sido eliminada precocemente do Aberto da Austrália, e continua no topo do ranking da WTA, sem ameaças reais até o momento. Campeã do Aberto de Miami no ano passado, entraria na atual edição para defender o título. O torneio americano já está em andamento, mas os cabeças de chaves começam a jogar apenas a partir de quinta-feira.