Lesão em Brasil x Croácia pode tirar Richarlison dos gramados por um mês

Richarlison desfalcará o Tottenham após ter lesão detectada no tendão da coxa, sofrida durante a Copa do Mundo do Catar. O atacante se reapresentou na equipe de Londres no último domingo, uma semana antes do planejado, para realizar exames mais detalhados que irão confirmar o tempo de afastamento do atleta, que pode chegar a um mês.

Segundo informações divulgadas pelo 'The Athletic', o atacante sofreu o problema durante o aquecimento da partida entre Brasil e Croácia, pelas quartas de final do Mundial, que selou a eliminação brasileira. Mesmo com a lesão, Richarlison se manteve em campo por 84 minutos.

A lesão chega como uma surpresa, já que estava nos planos da equipe londrina dar um tempo de folga para Harry Kane, que perdeu o pênalti decisivo que selou a eliminação da Inglaterra contra a França na Copa do Catar. Além de Richarlison, o uruguaio Rodrigo Betancur será desfalque após ter tido problema constatado no adutor.

Richarlison teve atuação de destaque no Mundial, com três gols em cinco partidas pela seleção brasileira. Contratado nesta temporada pelo Tottenham, balançou as redes 2 vezes em quinze oportunidades com a camisa do novo clube.

O atacante já sofreu com lesões nesta temporada, tendo desfalcado o Tottenham em sete partidas, após ter se lesionado em um duelo com o Everton, sua antiga equipe.

O próximo compromisso oficial do Tottenham será contra o Brentford, no próximo dia 26, pelo Campeonato Inglês. A equipe londrina é a quarta colocada no torneio, com 29 pontos.