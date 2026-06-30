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Lesão afasta Lucas Paquetá das oitavas da Copa do Mundo

Meio-campista deixou o gramado no intervalo do último jogo contra o Japão

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.06.2026, 15:28:23 Editado em 30.06.2026, 15:28:14
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Lesão afasta Lucas Paquetá das oitavas da Copa do Mundo
Autor Atleta sentiu dores durante a vitória contra o Japão - Foto: © Rafael Ribeiro/CBF

O meio-campista Lucas Paquetá está oficialmente fora do jogo da Seleção Brasileira pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Após deixar o campo com dores durante a vitória sobre o Japão, o jogador passou por exames de imagem nesta terça-feira (30), que confirmaram uma lesão na parte posterior da coxa esquerda.

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O problema físico ocorreu nos minutos finais do primeiro tempo da última partida. Paquetá começou a mancar no gramado e saiu no intervalo sentindo fortes dores, precisando ser amparado pelos companheiros de equipe. Na segunda etapa, o meia foi substituído por Endrick e acompanhou a virada brasileira do banco de reservas, sem conseguir apoiar a perna esquerda no chão.

Em comunicado, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não estipulou um prazo oficial para o retorno do atleta, mas confirmou que ele não terá condições de atuar no próximo domingo. O jogador já foi submetido a um protocolo de tratamento intensivo junto à equipe médica, com o objetivo de acelerar sua recuperação.

Enquanto Paquetá inicia sua reabilitação, o técnico Carlo Ancelotti monitora a situação de Raphinha. Afastado há dez dias devido a uma lesão na coxa direita, o atacante iniciou a transição para o gramado nesta terça-feira, realizando exercícios leves. A comissão técnica, no entanto, mantém cautela sobre a sua utilização nas oitavas de final.

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Após o dia de treinamentos e avaliações, o elenco da Seleção Brasileira ganhou folga e tem reapresentação marcada para o fim da tarde de quarta-feira. O Brasil terá três dias de preparação até o próximo desafio no domingo, às 17h (horário de Brasília), contra o vencedor do confronto entre Noruega e Costa do Marfim.

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