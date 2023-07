Leonardo, ex-dirigente do PSG, critica Mbappé: 'Chegou o momento de sair. Não é um líder'

O futuro de Kylian Mbappé no Paris Saint-Germain segue indefinido. Com contrato até 2024, o clube já pensa em negociar o atacante caso não haja um acordo para a renovação de seu vínculo na França. Em meio a isso, Leonardo, ex-dirigente da equipe, criticou a postura e comportamento do jogador e afirmou que esse é o "momento de sair".

continua após publicidade

Em entrevista ao jornal francês LÉquipe, o ex-jogador revelou que é difícil montar um elenco ao redor do camisa 7. "Para o bem do PSG, acho que chegou o momento de Mbappé ir embora. Por tudo que aconteceu nestes últimos dois anos, Mbappé mostrou que ainda não é um jogador capaz de guiar uma equipe. É um grande jogador e um grande goleador, mas não é um líder. É difícil fazer um time ao seu redor", afirmou Leonardo.

Após extensa carreira como jogador, Leonardo assumiu o cargo de diretor de futebol do PSG em 2019. Em 2022, após maus resultados esportivos - eliminações em sequência na Champions League - e problemas de relacionamento com o elenco, deixou o clube. À época, a imprensa francesa noticiou que, uma das condições para que Mbappé renovasse seu vínculo até 2024 fosse a saída do dirigente; Luís Campos, indicado pelo atacante, assumiu o cargo.

continua após publicidade

Principal objetivo do PSG, Leonardo defendeu que o time consegue ser campeão da Champions League sem Mbappé. Na final da temporada 2019/2020 contra o Bayern de Munique, a única que o clube disputou, o atacante ficou marcado por desperdiçar uma chance clara na grande área. "O clube existia antes dele (Mbappé) chegar e existirá depois que ele for embora. Ele está há seis anos no PSG, e cinco clubes diferentes ganharam a Champions. Nenhum deles contava com Mbappé. Isso significa que é totalmente possível ser campeão sem ele", definiu Leonardo.

Nasser Al Khelaifi, presidente do PSG, não admite que o atacante deixe o clube nesta janela. Já Mbappé já definiu que não renovará seu vínculo, mas que planeja continuar na equipe até o término de seu contrato. "Não podemos deixar ele ir embora como agente livre. Não podemos deixar um dos melhores jogadores de futebol do mundo ir embora de graça", disse o dirigente durante a coletiva de apresentação de Luis Enrique como técnico do time parisiense. "Se Kylian quiser continuar com a gente, como nós queremos que continue, terá de assinar um novo contrato."