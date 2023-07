Léo Naldi e Elvis retornam na Ponte Preta, mas devem começar no banco

A Ponte Preta terá dois retornos importantes para o próximo compromisso na Série B do Campeonato Brasileiro, diante do Tombense. O volante Léo Naldi e o meia Elvis treinaram normalmente durante a semana, mas devem começar no banco de reservas devido ao tempo sem jogar.

Recuperada de lesão, a dupla iniciou A transição física no início da semana e treinou normalmente com o elenco. Apesar de serem considerados titulares, o técnico Felipe Moreira deve iniciar com eles no banco, pois não jogam há quase um mês.

Outro problema no setor é Felipe Amaral, que está suspenso. Com isso, Felipinho deve ganhar chance e jogar com Ramon e Matheus Jesus. Outra baixa certa é o zagueiro Fábio Sanches, também suspenso, que será substituído por Edson ou Thomás.

Assim, a Ponte Preta deve ser escalada pelo técnico Felipe Moreira com Caíque França; Weverton, Mateus Silva, Edson e Artur; Felipinho, Ramon e Matheus Jesus; Tales, Paulo Baya e Eliel.

A Ponte Preta vive momento de reação na Série B após três vitórias seguidas. Alcançou 21 pontos e aparece na 13ª colocação. O duelo com o Tombense, pela 17ª rodada, será realizado neste sábado, às 17h, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).