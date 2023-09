Léo Gamalho faz dois, Vitória se reabilita diante do Avaí e retorna à liderança da Série B

Depois de três jogos de jejum, o Vitória se reabilitou para voltar à liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. No começo da noite deste domingo, em jogo válido pela 28ª rodada, o time baiano recebeu e venceu o Avaí, pelo placar de 3 a 0, no estádio Barradão, em Salvador (BA). Léo Gamalho fez dois e Gegê, que havia acabado de entrar no final da partida, marcaram os gols.

Com o resultado, o Vitória foi aos 52 pontos e agora está dois à frente de Guarani e Sport, ambos com 50 e principais adversários pelo título. Além disso, abriu cinco pontos do Juventude, que tem 47 e é o primeiro time fora do G-4 - grupo de acesso. O Avaí continua lutando contra a zona de rebaixamento, com 30 pontos, na 16ª colocação, sendo o primeiro time fora do Z-4, na frente da Chapecoense, com 27.

O duelo começou bastante movimentado, com as duas equipes trocando passes e buscando espaços para chegar com perigo ao gol adversário. Aos 22 minutos, o Vitória chegou bem com Zeca, que chutou uma bola que saiu tirando tinta da meta avaiana. A resposta do Avaí veio aos 27, quando Gabriel Poveda recebeu na área e finalizou de cabeça para fora.

Minutos depois, o Vitória pediu um pênalti após um suposto toque de mão depois de uma cabeçada de Mateus Gonçalves, mas depois de analisar o VAR foi confirmada que não houve a falta. Mesmo assim, os donos da casa não desistiram e conseguiram abrir o placar aos 39. Depois de uma cobrança de escanteio, Léo Gamalho subiu mais alto que os zagueiros e desviou de cabeça para o gol.

Na volta do intervalo, o Avaí até tentou responder, mas foi o Vitória quem voltou a balançar as redes. Aos 18 minutos, Railan fez bela jogada pela direita e cruzou rasteiro. A bola desviou e sobrou no pé de Léo Gamalho, que bateu de primeira na saída do goleiro, que nada pôde fazer.

A partir daí, a intensidade caiu um pouco e o Vitória passou a controlar o resultado positivo. Mas, em um contra-ataque rápido, aos 44, marcou mais um e deu números finais à partida: 3 a 0. Gegê, que havia acabado de entrar, pegou o rebote e teve o trabalho apenas de completar para o gol.

Na sexta-feira, o Vitória visita o Ituano, no estádio Novelli Júnior, às 21h30. Já na segunda, o Avaí recebe o Juventude, no estádio da Ressacada, às 18h30.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 3 X 0 AVAÍ

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Railan (Welder), Camutanga, Wagner Leonardo e Zeca; Matheus Trindade (Gegê), Rodrigo Andrade, Mateus Gonçalves (José Hugo), Matheuzinho (Wellington Nem) e Osvaldo (Yan Souto); Léo Gamalho. Técnico: Léo Condé.

AVAÍ - Igor Bohn; Thales Oleques, Roberto, Douglas (Jonathan Costa) e Cortez (Felipinho); Wellington (Giovanni), Jean Cléber (Edinho) e Rafael Gava; William Pottker, Gabriel Poveda (Jael) e Natanael. Técnico: Eduardo Barroca.

GOLS - Léo Gamalho, aos 39 minutos do primeiro tempo; Léo Gamalho, aos 18, e Gegê, aos 44 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Rodrigo Andrade (Vitória); Edinho, Roberto e William Pottker (Avaí).

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

RENDA - R$ 522.077,00

PÚBLICO - 24.082 torcedores.

LOCAL - Estádio Barradão, em Salvador (BA).