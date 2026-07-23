Léo Figueiró assume a seleção brasileira feminina de basquete após saída de Pokey Chatman

A Confederação Brasileira de Basketball (CBB) anunciou, nesta quarta-feira (22), a saída de Pokey Chatman do comando da seleção brasileira feminina adulta e a contratação de Léo Figueiró como novo treinador principal. A mudança ocorre na sequência do ciclo olímpico e às vésperas de compromissos decisivos em agosto, incluindo o Campeonato Sul-Americano em Zárate, na Argentina, e o Qualificatório Pré-Olímpico.

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Léo Figueiró, que exercia as funções de assistente técnico da equipe principal e coordenador técnico das seleções femininas de base, assume o cargo com o objetivo de dar continuidade ao trabalho de fortalecimento da modalidade. Nos últimos anos, o treinador acompanhou torneios por todo o país, participou do desenvolvimento de atletas e comissões técnicas e integrou a comissão da seleção principal em grandes competições do ciclo.

Em declaração sobre a nomeação, o novo comandante destacou a honra e a responsabilidade de assumir o posto, ressaltando o respeito pelo trabalho de Pokey Chatman e a confiança em seu conhecimento prévio do elenco e da estrutura do basquete nacional. Figueiró afirmou que pretende unir essa experiência para construir uma equipe competitiva e com identidade. O presidente da CBB, Marcelo Sousa, respaldou a escolha ao classificar o treinador como um profissional preparado e dedicado integralmente ao projeto da modalidade.

O currículo de Figueiró reúne conquistas expressivas tanto no basquete masculino quanto no feminino. Ele foi campeão da Liga Sul-Americana pelo Botafogo, liderou o Vasco no NBB e auxiliou Aleksandar Petrovic na seleção masculina no Pré-Olímpico de Split, em 2021. Pela CBB, conquistou as pratas no Sul-Americano e na FIBA AmeriCupW de 2025 como assistente da equipe feminina, além de ter comandado o Brasil no Mundial Sub-19 e conquistado o título Sul-Americano Sub-21 no masculino.

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A estreia do treinador acontece no Campeonato Sul-Americano, disputado entre 3 e 9 de agosto. O Brasil está no Grupo B, ao lado de Venezuela e Chile, enfrentando os rivais na primeira fase em busca da liderança do grupo para avançar direto à semifinal ou disputar os playoffs de repescagem. Além da disputa pelo título continental, o torneio garante quatro vagas para a FIBA AmeriCupW 2027, que será realizada em El Salvador.