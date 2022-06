Léo Baptistão prega evolução no Santos e convoca torcida para vencer Inter

(via Agência Estado)

Fazer valer o mando de campo e seguir mantendo o estado de evolução dos últimos jogos. Esse foi o discurso do atacante Léo Baptistão para definir o que o Santos deve cumprir em campo para conseguir voltar a vencer o Internacional nesta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro.

Um dos destaques do time de Fabián Bustos, o jogador afirmou que o elenco está numa crescente dentro da competição. "Nos últimos jogos fomos bem. Infelizmente as vitórias não vieram por detalhes. Mas no Brasileiro é assim né, qualquer erro e você acaba punido."

Um dos homens de confiança de Bustos, Léo Baptistão disse apostar no projeto traçado pela comissão técnica. "Estamos bem e no caminho certo, o time está bem preparado para enfrentar o Inter. Sabemos que vai ser um jogo bem difícil, mas estamos nos preparando para uma grande atuação."

O fator casa é um trunfo que não pode ser desperdiçado na opinião do atacante. E ele tem motivos usar um tom tão confiante. Dos quatro gols marcados até aqui com a camisa santista, três deles foram na Vila. "Em casa é tudo muito melhor, pois temos a torcida ao nosso lado. Amamos jogar lá e conhecemos perfeitamente o campo", comentou o atleta.

Sem poder contar com a presença de Marcos Leonardo, Baptistão se apoia na força do conjunto para superar o desfalque. "Os outros times estão nos respeitando mais. Estamos apresentando um bom conjunto. No entanto, precisamos voltar a vencer."

Na últimas quatro rodadas, o time colecionou dois empates e duas derrotas. Com 12 pontos, a equipe santista se distanciou dos líderes. Bustos aproveitou os treinos da semana para trabalhar a parte ofensiva para pressionar o time visitante na saída de bola. "Hoje estamos muito mais competitivos e conseguimos enfrentar outros times que também são fortes", afirmou o treinador.