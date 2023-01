Lendária tenista Martina Navratilova revela ter câncer de mama e de garganta

(via Agência Estado)

Martina Navratilova conquistou 18 Grand Slams e se tornou uma das grandes estrelas do tênis, mas terá, sem dúvidas, o maior desafio pela frente. Através de seus representantes, a checa naturalizada norte-americana confirmou que foi diagnosticada com câncer de mama e de garganta. Ela tem 66 anos e iniciará o tratamento ainda no mês de janeiro.

"Esse golpe duplo é sério, mas ainda pode ser corrigido, e espero um resultado favorável. Vai doer por um tempo, mas vou lutar com tudo o que tenho", disse a tenista. A doença está em estágio inicial e o prognóstico, em cima do tratamento, é animador.

Segundo a tenista, ela sentiu um incômodo na garganta durante o WTA em Fort Worth, Texas, em novembro, e resolveu procurar os médicos. Após o exame, foi constatado o câncer em fase inicial. Logo após o descobrimento, ela fez uma biópsia na mama, que constatou a doença. Navratilova já havia sido diagnosticada com uma forma não invasiva de câncer de mama em 2010 e fez uma mastectomia.

Ela ganhou 59 títulos de Grand Slam no geral, incluindo 31 em duplas femininas e 10 em duplas mistas. O último foi um campeonato de duplas mistas com Bob Bryan no US Open de 2006, um mês antes de seu 50º aniversário.

Navratilova se aposentou originalmente em 1994, após um recorde de 167 títulos de simples e 331 semanas como número 1 no ranking WTA. Ela voltou à turnê para jogar em duplas em 2000 e ocasionalmente competiu em simples também.

Navratilova foi incluída no Hall da Fama do Tênis Internacional em 2000. Ela vem trabalhando como analista de TV nos últimos anos, mas não cobriria integralmente o Aberto da Austrália. A expectativa é que ela faça algumas análises via videoconferência.