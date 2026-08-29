Lenda do ciclismo, Pogacar erra, sofre queda forte e, sangrando, abandona a Volta da Espanha

Considerado por muitos como o melhor ciclista da história, o esloveno Tadej Pogacar sofreu uma forte queda neste sábado e teve que abandonar a Volta da Espanha, da qual era líder. O acidente aconteceu depois de um choque com outro competidor.

O impacto foi muito forte e depois de cair no asfalto, Pogacar sangrou bastante e demonstrava sentir muitas dores, enquanto a equipe médica o atendia. Depois, ele chorou ao saber que teria que abandonar a Volta da Espanha, a única das três Grandes Voltas que ainda falta em seu currículo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A desistência é um grande golpe não apenas para o esloveno, mas também para o evento espanhol, que voltou a contar com a participação de Pogacar depois de 7 anos. Enric Mas agora lidera a competição.

O acidente com Pogacar aconteceu durante uma manobra aparentemente rotineira, conhecida como "sharper" (afiador, em tradução livre), dentro do pelotão. A roda dianteira do esloveno tocou a roda traseira do ciclista à sua frente.

Na Espanha, Tadej Pogacar buscava o objetivo de entrar em um dos grupos mais exclusivos da história do ciclismo de estrada. Campeão do Giro d'Italia, em 2024, e com cinco títulos do Tour de France, incluindo a conquista da edição de 2026, ele tentava se tornar o nono ciclista masculino da história a vencer as três Grandes Voltas. O mais recente a alcançar o feito foi seu grande rival dos últimos anos, Jonas Vingegaard, campeão do Giro em 2026.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na França, o ciclista da UAE Team Emirates-XRG igualou o recorde de cinco títulos da prova, ao lado de Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault e Miguel Indurain. Agora, sua participação no Campeonato Mundial, em setembro, é uma incógnita.

O abandono deste sábado também é o primeiro do esloveno em uma prova por etapas como profissional. Até este sábado, ele sempre havia conseguido terminar todas as corridas por etapas que havia iniciado. O erro e a queda deste sábado encerram um histórico praticamente perfeito para um competidor que, durante anos, evitou abandonos nos eventos mais exigentes do ciclismo mundial.