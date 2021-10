Lenda da NBA, Michael Jordan declara apoio à liga sobre postura pró-vacina

Da Redação

Em meio a manifestações importantes contrárias à vacina contra a covid-19, como de Bradley Beal e Kyrie Irving, a NBA ganhou um adepto de peso. Michael Jordan, dono do Charlotte Hornets e seis vezes campeão com o Chicago Bulls, em entrevista à NBC, declarou que concorda com os protocolos rígidos estabelecidos pela liga para jogadores não imunizados e que apoia a vacinação.

"Estou totalmente em uníssono com a liga. E eu acho que todo mundo tem falado sobre as vacinas. E, você sabe, eu acredito firmemente na ciência e vou ficar com isso e espero que todos cumpram o que quer que a liga estabeleça sobre as regras. Acho que, uma vez que todos comprem (a ideia), vamos ficar bem", disse.

Foi a primeira vez que a lenda se manifestou publicamente sobre o assunto. Em fevereiro ele doou US$ 10 milhões (R$ 55 milhões na cotação atual) para abrir duas clínicas médicas de sua família no estado da Carolina do Norte, que distribuíram cerca de 23 mil doses da vacina na região, o que já sinalizava um passo positivo em direção à crença na ciência.

"A velocidade das ações é mais alta do que as palavras. Posso dizer muitas coisas diferentes, mas minhas ações é que fazem a diferença", concluiu Michael Jordan.

A NBA não obriga os jogadores a tomarem a vacina, mas pressiona para que caminhem neste sentido. Não vacinados terão uma série de restrições em viagens, precisarão passar por testagens diárias e, nos casos de atletas do Golden State Warriors, Brooklyn Nets e New York Knicks, não poderão atuar nas partidas em casa, de acordo com diretrizes locais.