Leipzig vence Freiburg por 3 a 1 e dorme na liderança do Alemão à espera do Bayern

O RB Leipzig deu mais um passo em sua campanha quase perfeita ao vencer o Freiburg por 3 a 1 neste sábado, na RB Arena, pela oitava rodada. Com o triunfo, o time vai dormir na liderança do Campeonato Alemão, à espera do jogo do Bayern de Munique, que neste domingo, visita o Bochum no Vonovia Ruhrstadion.

continua após publicidade

Com oito rodadas disputadas e 20 pontos conquistados em 24 possíveis, o time do técnico Marco Rose conta com três de vantagem sobre o rival de Munique. No jogo, apesar de ter saído atrás no primeiro tempo, o Leipzig virou o placar em pouco mais de dez minutos na volta do intervalo. O capitão Willi Orban empatou aos dois minutos e a virada veio com o lateral-direito Lutsharel Geertruida, aos 13.

Na reta final, o atacante belga Lois Openda fez o terceiro e deu tranquilidade à torcida na Red Bull Arena ao garantir a vitória de 3 a 1, confirmando o bom momento do time.

continua após publicidade

A rodada do Alemão deste sábado contou com mais quatro partidas. O Borussia Dortmund amargou a derrota de 2 a 1 para o Augsburg, que buscou a virada no placar com dois gols de Alexis Claude-Maurice.

Donyell Malen chegou a abrir o placar para o time de Dortmund logo aos três minutos de partida. Mas o dia era de Alexis Claude-Maurice. Com um gol em cada tempo, ele virou o jogo para a equipe da casa. Com o revés, o Dortmund se mantém com 13 pontos na tabela e está em sétimo lugar. O Augsburg tem 10 e está em 11º.

Já o Werden Bremen recebeu o Bayer Leverkusen e ficou no empate de 2 a 2. Boniface e Felix Agu (contra) marcaram para a equipe visitante enquanto Marvin Ducsch e Romano Schmid empataram. O Bayer ocupa o terceiro posto com 15 pontos enquanto o Werder Bremen aparece em 9º com 12.

O Stuttgart bateu o Kiel por 2 a 1 e chegou aos 12 pontos (oitavo na tabela). Os gols da vitória foram marcados por Denis Undav e El Bilal Touré enquanto Gigovic diminuiu. Completando a rodada, St. Pauli e Wolfsburg ficaram no empate sem gols.