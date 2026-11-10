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Leilão de Ronaldo terá raquete autografada por João Fonseca e jogo de tênis com Fenômeno

Escrito por Fabio Tarnapolsky (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Ronaldo e Celina Locks anunciaram nesta terça-feira, 10, a terceira edição do Leilão Galácticos, tradicional ação organizada pelo jogador que visa mobilizar recursos para o fortalecimento de lideranças comunitárias e promoção do desenvolvimento social no Brasil. Para este ano, algumas das experiências disputadas incluem uma raquete autografada por João Fonseca, ir a Roland Garros em 2027 e até jogar tênis com o Fenômeno.

Os participantes poderão adquirir itens, experiências de moda, encontros com personalidades, viagens e outros. Entre as visitas, a mais relevante é a chance de comparecer ao GP de Miami de Fórmula 1 de 2027, em que será possível estar nos três dias de evento, ter acesso ao pit lane e mais instalações do paddock.

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"Chegar à terceira edição do Leilão Galácticos é uma oportunidade de ampliar a mobilização em torno do trabalho da Fundação Fenômenos", disse Ronaldo sobre a ação e sua entidade criada em 2010, durante a Copa do Mundo na África do Sul. "Acreditamos na força das lideranças comunitárias e na importância de criar condições para que elas continuem transformando suas realidades", seguiu.

Em 2025, várias personalidades do futebol e esporte em geral marcaram presença no evento de Ronaldo e Celina, como os ex-jogadores da seleção brasileira Edmílson e Kaká e o narrador Galvão Bueno. O time das celebridades foi representado por Bruno Gagliasso, Giovana Ewbank, Gaby Amarantos, Virgínia Fonseca e demais famosos.

Um dos itens mais caros arrematados na última edição foi uma obra de arte da dupla "Os Gêmeos", por R$ 1,15 milhão. Os presentes compraram também um jantar de R$ 600 mil com Lionel Messi, um jogo de padel com Vinícius Júnior, adquirido por Virgínia e até um pedaço de grama do pentacampeonato da seleção brasileira. O certame de 2026 está marcado para 24 de novembro.

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