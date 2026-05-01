Leila questiona relação entre Flamengo e Fluminense e rebate Bap: 'Não estou comprando o Vasco'

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, rebateu o mandatário do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, que questionou na semana passada a negociação de um acordo para a venda da SAF do Vasco a Marcos Lamacchia, empresário que é enteado da dirigente do clube paulista, levantando suspeitas de conflito de interesses no caso. "Eu não estou comprando o Vasco", afirmou Leila a um podcast do Palmeiras.

Ela citou a relação entre Flamengo e Fluminense para rebater a suspeita do dirigente rival. "O Flamengo é sócio do Fluminense na administração do Maracanã. Eles têm negócios juntos e jogam o mesmo campeonato. Pode?", questionou a presidente.

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Lamacchia é filho de José Roberto Lamacchia, marido de Leila e dono da financeira Crefisa, entre outros empreendimentos, e negocia a compra de 90% da SAF do Vasco por pouco mais de R$ 2 bilhões. "No mundo inteiro, fica muito claro que não é possível ser dono de dois clubes. 'Ah, mas ali não tem propriedade cruzada'. É claro que tem, a legislação nacional muito clara a respeito disso", afirmou o flamenguista.

Bap citou o empréstimo ao Vasco de R$ 80 milhões feito pela Crefisa, cuja presidente também é Leila Pereira. No empréstimo, feito em 2025, 20% das ações da Vasco SAF foram oferecidas como garantia. "Eu queria ver qual a instituição vai emprestar dinheiro e pedir como garantia ao dinheiro que está colocando o título da sua dívida. Quem faria isso? Só quem quiser tomar conta da sua casa. É só olhar o caso do empréstimo da Crefisa ao Vasco da Gama e qual foi a garantia solicitada."

Leila afirmou que acordo entre Vasco e Crefisa não é relacionado com compra e venda. "O que tem a ver o meu banco emprestar dinheiro para o Vasco e por causa disso estou comprando o Vasco? Eu não estou comprando o Vasco", disse.

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A dirigente disse achar muito estranha a relação do Flamengo com o Fluminense. "Muito esquisito. São dois clubes sócios na administração de um estádio, jogando o mesmo campeonato e estranhamente os dois assinam cartinha solicitando à CBF para alterar data de jogos", disse Leila, referindo-se a um pedido, atendido pela CBF, adiando o clássico entre os dois time, válido pela 11ª rodada do Brasileirão.

"Antes de falar do Palmeiras e da presidente do Palmeiras, ele (Bap) deveria olhar um pouquinho mais para o clube dele", afirmou Leila Pereira.