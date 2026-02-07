Leila cobra apoio da Globo a futebol feminino: 'Precisamos de investimento e melhores horários'

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, esteve presente na Arena Barueri neste sábado onde pôde ver seu time vencer o Corinthians por 5 a 4 nos pênaltis após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar. Mas, mesmo antes da partida e do título da Supercopa Feminina, a mandatária se pronunciou sobre o investimento na modalidade feminina e aproveitou para alfinetar os veículos de transmissão.

Perguntada em campo pela TV Globo sobre a "casa" do futebol feminino ser o Allianz Parque, Leila foi enfática e disse que não se trata apenas de definir um mando de campo. O futebol feminino precisa de um olhar cuidadoso em outros departamentos. Depois, a presidente aproveitou a oportunidade para cobrar apoio das principais emissoras do País.

"Eu acho que é questão de cultura essa valorização do futebol feminino. E isso parte do investimento, que nós estamos fazendo. Divulgação das emissoras, eu preciso muito da parceria da Globo com investimento e maior visibilidade. Melhores horários para o futebol feminino. Não colocar a gente às oito e meia, nove e meia da noite", disse Leila.

"É complicado também. É um conjunto de ações. Não é só jogar no Allianz Parque. Lembrando que: para jogar futebol feminino no Allianz Parque, nós temos de pagar. Nós não temos custo quando é o masculino, o feminino nós temos de pagar. E os valores são relevantes. A receita, que não é muito grande no futebol feminino, em virtude da televisão... a gente não recebe das transmissões. A gente recebe em caso de título. Mas é a CBF", acrescentou.

"A gente precisa melhorar essa parte financeira para que a gente possa colocar os jogos do Palmeiras no Allianz Parque. Aí sim a gente poderia começar a pensar. Mas não é só a questão financeira. É questão também que às vezes não é possível em virtude do Allianz ter compromisso de shows", finalizou.

O torneio foi disputado entre as rivais porque o clube do Parque São Jorge foi o campeão brasileiro da temporada passada e as palestrinas venceram a Copa do Brasil.