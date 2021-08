Da Redação

Leila anuncia que candidatura à presidência do Palmeiras

Principal patrocinadora do Palmeiras e presidente da Crefisa e da FAM (Faculdade das Américas), a empresária Leila Pereira confirmou oficialmente nesta segunda-feira que será candidata à presidência do clube alviverde na próxima eleição. O anúncio foi feito em suas redes sociais.

continua após publicidade .

Em vídeo gravado durante evento, Leila aparece com uma roupa verde e branca, as cores do Palmeiras, e divulga que será concorrente no pleito marcado para o fim do ano. "Olá, pessoal. Hoje estou numa noite muito especial. Daqui a pouco estarei com alguns companheiros onde anunciaremos oficialmente a minha candidatura a presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras", declarou.

"Eu sei que é uma responsabilidade muito grande, mas eu estou preparada. Estou preparada para fazer o melhor para o nosso clube. Podem acreditar. Olha, gente... Juntos pela mesma paixão. Avanti, Palestra!", completou a patrocinadora. Ao fundo, é possível observar que o slogan de sua campanha já está preparado: "Leila para Presidente - Juntos pela mesma paixão".

continua após publicidade .

Apesar de comunicar sua candidatura, pouco ainda se sabe sobre a gestão que Leila teria no Palmeiras, como os diretores que a acompanhariam. A empresária patrocina o time paulista desde 2015 e já teve alguns atritos internos. Rompeu com o então presidente Paulo Nobre após o título do Brasileirão de 2016 e hoje seria a sucessora "natural" para a vaga de Mauricio Galiotte. Hoje ela é conselheira do clube, recém-eleita com 387 votos, mais dos que os 247 de 2017.

A eleição para a próxima diretoria do Palmeiras acontece no fim deste ano. Mauricio Galiotte não poderá se reeleger. O mandato no clube alviverde é de três anos.