Leclerc lidera primeiro treino livre do GP da Hungria, e Bortoleto surpreende com 6º lugar

Charles Leclerc colocou a Ferrari na liderança do primeiro treino livre do GP da Hungria de Fórmula 1, nesta sexta-feira, no Hungaroring. O monegasco marcou 1min19s075 e terminou 0s484 à frente de Max Verstappen, da Red Bull. Gabriel Bortoleto foi o destaque e fechou a sessão na sexta colocação, à frente de Lando Norris, da McLaren.

Lewis Hamilton, da Ferrari, foi o terceiro mais rápido, seguido por Isack Hadjar, também da Red Bull, e George Russell, da Mercedes. O resultado, no entanto, ocorreu em uma sessão com a participação de pilotos novatos em algumas equipes, que cumpriam a exigência de utilização de jovens pilotos durante os treinos livres da temporada.

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Bortoleto apresentou ritmo competitivo ao longo da atividade e colocou a Audi entre as equipes de destaque. Nico Hulkenberg, companheiro do brasileiro, terminou na oitava posição. A diferença para as principais equipes, contudo, deve ser analisada com cautela, já que McLaren e Mercedes não utilizaram seus pilotos titulares.

Frederik Vesti assumiu o carro de Kimi Antonelli na Mercedes e terminou em sétimo, enquanto Leo Fornaroli ocupou uma das McLaren.

O treino também mostrou algumas dificuldades de acerto no Hungaroring. A baixa aderência na entrada da última curva e uma ondulação na região de frenagem da primeira curva comprometeram o desempenho de alguns pilotos. George Russell e Carlos Sainz, por exemplo, tiveram problemas com o travamento dos pneus.

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Os pilotos retornam à pista ainda nesta sexta-feira para o segundo treino livre, marcado para as 12h.