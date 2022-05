Leclerc inaugura grid do GP de Miami em dobradinha com Sainz

Da Redação

O primeiro GP de Miami da história da Fórmula 1 terá Charles Leclerc no primeiro lugar do grid de largada. O monegasco fez a pole position no treino classificatório deste sábado, ao anotar o tempo de 1min28s796, e emplacou uma dobradinha da Ferrari com Carlos Sainz, dono da segunda posição. O atual campeão Max Verstappen, que liderava o Q3 até a volta final, ficou com o terceiro lugar.

Companheiro do holandês na Red Bull, Sergio Pérez vem logo atrás, em quarto. Lewis Hamilton, que vivia a expectativa por uma evolução no desempenho após promessa da Mercedes, ficou em sexto, entre Valtteri Bottas, em quinto, e Pierre Gasly, em sétimo. Lando Norris, Yuki Tsunoda e Lance Stroll completam o top 10.

Com essa formação do grid, Leclerc, atual primeiro colocado do Campeonato de Pilotos, celebra a terceira pole position em cinco etapas disputadas nesta temporada. "É incrível. Hoje tudo correu bem, estaremos largando na pole, então precisamos terminar o trabalho amanhã", comentou o monegasco.

Em uma tarde quente em Miami, os pilotos competiram diante de um grande público, formado até por figuras públicas importantes dos Estados Unidos, como a advogada Michelle Obama, ex-primeira-dama americana, e o cineasta George Lucas. Os dois assistiram ao treino da garagem da Mercedes, onde Lewis Hamilton recepcionou Michelle com um abraço.

Protagonista fora das pistas durante a semana, em razão do protesto que realizou contra a proibição do uso de joias imposta pela FIA, Hamilton entrou no circuito com a promessa de evolução após o 13º lugar em Ímola. Isso porque o diretor de engenharia da Mercedes, Andrew Shovlin, garantiu que o desempenho dos carros da equipe seria melhor em Miami.

Depois de um Q1 encerrado com Hamilton em quinto e seu companheiro George Russell em nono lugar, após eliminações de Bottas, Magnussen, Zhou, Albon e Latifi, a disputa do Q2 teve mais alguns sinais do atual momento de fragilidade vivido pela Mercedes. Russell não avançou para o Q3, enquanto Hamilton passou em nono. Charles Leclerc, Max Verstappen e Lando Norris fizeram os três melhores tempos.

Na rodada classificatória final, Norris perdeu fôlego e viu Carlos Sainz se colocar na disputa pelo melhor tempo com Leclerc e Verstappen. O holandês da Red Bull liderava no minuto final, mas viu os dois rivais da Ferrari quebrarem sua marca na última volta. Leclerc ficou em primeiro, com 1min28s796, 0s190 a mais que o companheiro de equipe e 0.195 à frente de Verstappen.

Veja a classificação do grid de largada do GP de Miami, marcado para as 16 horas deste domingo:

1º - Charles Leclerc (MON/Ferrari) - 1min28s796

2º - Carlos Sainz (ESP/Ferrari) - 1min28s986

3º - Max Verstappen (HOL/Red Bull) - 1min28s991

4º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull) - 1min29s036

5º - Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) - 1min29s475

6º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes) - 1min29s625

7º - Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) - 1min29s690i

8º - Lando Norris (CAN/McLaren) - 1min29s750

9º - Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri) - 1min29s932

10º- Lance Stroll (CANAston Martin) 1min30s676

---------------------------------------------------

11º - Fernando Alonso (ESP/Alpine) - 1min30s160

12º - George Russell (ING/Mercedes) - 1min30s173

13º - Sebastian Vettel (ALE/ASton Martin) - 1min30s214

14º - Daniel Ricciardo (AUS/McLaren) - 1min30s310

15º - Mick Schumacher (ALE/Haas) - 1min30s423

----------------------------------------------------

16º - Kevin Magnussen (DIN/Haas) - 1min30s975

17º - Zhou Guanyu (CHI/Alfa Romeo) - 1min31s020

18º - Alexander Albon (TAI/Williams) - 1min31s266

19º - Nicholas Latifi (CAN/Williams) - 1min31s325

Esteban Ocon (FRA/Alpine) - não participou