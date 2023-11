Leclerc faz melhor tempo em 2º treino livre marcado por paralisações no GP de Abu Dabi

Depois de uma primeira sessão com 10 novatos, entre eles o brasileiro Felipe Drugovich, que ficou em segundo lugar, os pilotos titulares reassumiram seus carros e foram para a pista no Circuito de Yas Marina para o segundo treino livre do GP de Abu Dabi, o último da atual temporada da Fórmula 1. Charles Leclerc, da Ferrari, cravou uma volta de 1min24s809 como a mais rápida do dia, à frente de Lando Norris, da McLaren, e do campeão Max Verstappen, da Red Bull, segundo e terceiro colocados, respectivamente.

Os três não participaram do treino anterior e tiveram pouco tempo de reconhecimento de pista, já que dois acidentes prejudicaram o andamento da segunda sessão. A primeira bandeira vermelha subiu quando o ferrarista Carlos Sainz rodou na curva 3 e foi parar no muro. A pista foi liberada restando 25 minutos de sessão, mas logo a bandeira vermelha teve de ser erguida novamente, pois Nico Hulkenberg, da Haas, sofreu uma colisão após perder o controle na curva 1. Neste caso, contudo, a liberação foi mais rápida.

Os melhores tempos foram marcados apenas depois da segunda retomada. Nomes como Lando Norris, Oscar Piastri e Valtteri Bottas chegaram a liderar, ainda com marcas na casa de 1min25s. Entre eles, apenas Norris abaixou para a casa de 1min24s, mas não conseguiu ser melhor que Leclerc, por uma diferença de apenas 0s042. A vantagem do britânico da McLaren para Verstappen foi de 0s173.

Líder do primeiro treino, George Russell, da Mercedes, ficou em sexto no segundo, abaixo de Valtteri Bottas, da Alfa Romeo, e de Sergio Pérez, da Red Bull. Zhou Guanyuy (Alfa Romeo), Lewis Hamilton (Mercedes), Pierre Gasly (Alpine) e Oscar Piastri (McLaren) completaram o top 10. Os acidentados Sainz e Hulkenberg foram os últimos.

Os pilotos voltam para a pista às 7h30 deste sábado para a disputa do último treino livre antes do classificatório, marcado para as 11 horas do mesmo dia. A largada da corrida que encerra a temporada ocorre às 11 horas, no domingo.

Confira o resultado do segundo treino livre do GP de Abu Dabi:

1º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), em 1min24s809

2º - Lando Norris (ING/McLaren), em 1min24s852

3º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1min24s982

4º - Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), em 1min25s025

5º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), em 1min25s024

6º - George Russell (ING/Mercedes), em 1min25s122

7º - Zhou Guanyu (CHI/Alfa Romeo), em 1min25s223

8ª - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), em 1min25s315

9º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), em 1min25s321

10º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), em 1min25s361

11º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), em 1min25s397

12º - Daniel Ricciardo (AUS/AlphaTauri), em 1min25s467

13º - Lance Stroll (CAN/Aston Marin), em 1min25s492

14º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), em 1min25s566

15º - Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), em 1min25s669

16º - Alexander Albon (TAI/Williams), em 1min26s081

17º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), em 1min26s413

18º - Logan Sargeant (EUA/Williams), em 1min26s659

19º - Carlos Sainz (ESP/Ferrari), em 1min26s707

20º - Nico Hulkenberg (ALE/Haas), em 1min27s147