Leclerc e Sain garantem dobradinha da Ferrari no GP do México de Fórmula 1

Charles Leclerc, da Ferrari, obteve, neste sábado, a pole position do GP do México, 19ª etapa do Mundial de Fórmula 1. O monegasco vai largar na primeira fila e terá ao seu lado seu companheiro de equipe, o espanhol Carlos Sainz. Esta foi a 22ª pole de Leclerc na carreira, a quarta temporada. O piloto ainda busca uma vitória no ano.

O tricampeão mundial Max Verstappen, da Red Bull, teve de se contentar com o terceiro lugar, seguido pelo australiano Daniel Ricciardo, da Alpha Tauri.

Sergio Perez, apesar do grande apoio vindo das arquibancadas do autódromo Hermanos Rodriguez, ficou apenas com a quinta colocação, à frente de Lewis Hamilton, da Mercedes.

O australiano Oscar Piastri (McLaren), o britânico George Russell (Mercedes), o finlandês Valtteri Bottas (Alfa Romeo) e o tailandês Alexander Albon (Williams) completaram a lista do dez primeiros.

No Q1, a decepção ficou por conta de Lando Norris, da McLaren. Em entrevista à TV Bandeirantes, o piloto culpou a si mesmo e à equipe pelo mau resultado. Ele vai largar em 19º lugar.

No Q2, o espanhol Fernando Alonso, da Aston Martin, foi quem ficou para trás. Em compensação, o inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, cravou 1min17s571 e foi o mais rápido, mas o heptacampeão não conseguiu repetir o mesmo desempenho no Q3.

A corrida acontecerá neste domingo, às 17h (horário de Brasília).

Confira o grid do GP do México de Fórmula 1

1. Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min17s166

2. Carlos Sainz (ESP/Ferrari), 1min17s233

3. Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min17s263

4. Daniel Ricciardo (AUS/Alpha Tauri), 1min17s382

5. Sérgio Pérez (MEX/Red Bull), 1min17s041

6. Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min17s454

7. Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min17s623

8. George Russell (ING/Mercedes), 1min17s674

9. Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), 1min18s032

10. Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo), 1min18s050

-----------------

11. Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min18s521

12. Nico Hulkenberg (ALE/Haas), 1min18s524

13. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min18s738

14. Alexander Albon (TAI/Williams), 1min19s141

15. Yuki Tsunoda (JAP/Alpha Tauri), 1min18s890

------------------

16. Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min19s080

17. Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min19s163

18. Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min19s227

19. Lando Norris (ING/McLaren), 1min21s554

20. Logan Sargeant (EUA/Williams), sem tempo