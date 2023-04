Leclerc desbanca Red Bull e fatura pole para o GP do Azerbaijão de F-1

Felipe Rosa Mendes (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Charles Leclerc enfim quebrou o domínio da Red Bull neste início de temporada da Fórmula 1. Em um treino classificatório disputado numa sexta-feira, o piloto da Ferrari foi o mais rápido no circuito de rua de Baku e faturou a pole position para o GP do Azerbaijão de Fórmula 1. Será a primeira vez na temporada que o monegasco largará da primeira posição.

continua após publicidade .

Em baixa neste ano, Leclerc cresceu ao longo do treino e anotou o tempo de 1min40s203 em sua última tentativa de obter a pole, que será a sua primeira do ano e a 19ª em sua carreira na F-1 - também largou em primeiro em Baku em 2022 e 2021. Ele terá em sua cola os pilotos da Red Bull. O holandês Max Verstappen, atual bicampeão mundial, vai largar em segundo. E o mexicano Sergio Pérez partirá do terceiro posto.

O treino classificatório foi disputado nesta sexta por conta da mudança no formato dos finais de semana da F-1 em GPs que contam com a corrida sprint. O GP do Azerbaijão é o primeiro do ano e um dos seis da temporada a receber a prova mais curta, disputada aos sábados.

continua após publicidade .

Depois de um movimento treino livre, no início do dia, a sessão classificatória manteve a agitação na pista. O Q1, primeira parte do treino, contou com duas bandeiras vermelhas. No total, as atividades na pista ficaram paralisadas por quase meia hora.

A primeira interrupção se deveu a uma batida boba do holandês Nyck de Vries. Ele errou a freada na curva e bateu de frente no muro de proteção, destruindo a dianteira de sua AlphaTauri. O piloto não se machucou. Pouco antes, o chinês Zhou Guanyu havia rodada na pista.

O treino mal havia sido retomada quando o francês Pierre Gasly voltou a aprontar. Após causar uma das bandeiras vermelhas do treino livre, ele acertou o muro. Novamente, sem maiores consequências. O longo Q1 acabou com Charles Leclerc na frente, seguido de Verstappen e Alonso.

continua após publicidade .

O Q2 e o Q3 foram mais tranquilos. Na segunda parte do treino, Carlos Sainz Jr. escapou da pista, sem maiores riscos, e a organização da prova chegou a colocar rapidamente a bandeira amarela. Mas não atrasou a finalização esta parte do treino, liderado por Verstappen.

O Q3 foi a parte mais "limpa" do treino, sem intercorrências. Leclerc e Verstappen disputaram a cada tentativa o melhor tempo, com vantagem para o piloto de Mônaco em sua última volta.

MUDANÇAS NO FIM DE SEMANA

continua após publicidade .

Com o novo formato dos finais de semana com corrida sprint, os GPs contam agora com apenas um treino livre, justamente o primeiro do fim de semana, já realizado nesta sexta. O segundo deu lugar ao treino classificatório para a corrida de domingo, que contou com o brilho de Leclerc, também nesta sexta.

No sábado, às 5h30, os pilotos disputam o treino classificatório para a própria corrida sprint, agendada para as 10h30 do mesmo dia. No domingo, a grande prova do fim de semana está marcada para as 8h.

continua após publicidade .

Confira o grid de largada do GP do Azerbaijão de F-1:

1º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min40s203

2º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min40s391

continua após publicidade .

3º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min40s495

4º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min41s016

5º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min41s177

continua após publicidade .

6º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min41s253

7º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min41s281

continua após publicidade .

8º - Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), 1min41s581

9º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min41s611

10º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min41s611

continua após publicidade .

-------------------------------------------------

11º - George Russell (ING/Mercedes), 1min41s654

12º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min41s798

continua após publicidade .

13º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min41s818

14º - Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), 1min42s259

15º - Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min42s395

--------------------------------------------------

16º - Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo), 1min42s642

17º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min42s755

18º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min43s417

19º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min44s853

20º - Nyck de Vries (HOL/AlphaTauri), 1min55s282