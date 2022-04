Leclerc conquista 2ª pole após disputa acirrada com Verstappen na Austrália

Da Redação

A disputa entre Charles Leclerc e Max Verstappen teve um novo capítulo no classificatório da madrugada deste sábado, que terminou com a pole position do GP da Austrália para o monegasco da Ferrari. Como já havia previsto o próprio Leclerc, o treino teve disputa acirrada com o piloto holandês da Red Bull, que terminou em segundo. O Top3 ainda teve dobradinha do time da Red Bull com o mexicano Sergio Perez. Lewis Hamilton largará na quinta colocação, atrás do compatriota Lando Norris.

Charles Leclerc foi ultrapassado por Verstappen nos segundos finais, mas ainda conseguiu se recuperar com um tempo de 1m17s868 no Q3. O GP da Austrália será a segunda vez em três corridas que Leclerc larga em primeiro, ele também foi pole no Bahrein, onde terminou em primeiro. O monegasco celebrou a recuperação após encontrar dificuldades para brigar pela pole.

"As sessões de treinos livres foram bastante complicadas para mim, mas eu consegui contornar no Q3 para resolver tudo, o que traz uma sensação ótima. Estou muito feliz por iniciar na pole amanhã", disse Leclerc.

Verstappen se mostrou contente com a segunda colocação na etapa australiana da Fórmula 1, mas confessou que a conquista ainda esteve abaixo das expectativas da equipe. "Este fim de semana tem sido uma loucura para mim, mas estou feliz por estar em segundo. Como um time, nós ainda queremos mais."

Disputado de ponta a ponta entre Ferrari e Red Bull, o classificatório também trouxe boas novidades para a Mercedes, que conseguiu colocar dois pilotos no Top10. Ainda buscando seu melhor desempenho neste início de temporada, Lewis Hamilton não conseguiu conquistar o que seria sua sétima pole consecutiva na etapa de Albert Park. O britânico ficou em sexto, com tempo de 1min18s825, seguido de perto pelo companheiro de Mercedes George Russell (+1.065).

O Q1 foi agitado para Lance Stroll. Além da batida no treino final com Sebastian Vettel, Stroll voltou a se envolver em um acidente com Nicholas Latifi, da Williams, que teve seu carro destruído. Stroll sofreu uma queda de três posições pelo incidente. Cumprindo punição pelo GP da Arábia Saudita, Albon largará em 19º.

Fernando Alonso foi o quinto no Q1 e Q2, garantindo lugar no classificatório final. O piloto da Alpine, entretanto, se envolveu em um acidente na 11 curva do Q3 e largará em 10º. "Perdemos o sistema hidráulico do carro, então perdemos a troca de marchas e a direção hidráulica. Acho que poderíamos ter lutado pela pole hoje", explicou Alonso.

Fechando o Top 10 estiveram Daniel Ricciardo (7º), da McLaren, Esteban Ocon (8º), da Alpine, e Carlos Sainz (9º), também da Ferrari. Esta foi a 11ª pole da carreira de Leclerc e todas as três vitórias do monegasco na carreira começaram a partir de uma pole.

Confira a classificação final deste sábado:

1º - Charles Leclerc (MON/Ferrari) - 1min17s868

2º - Max Verstappen (HOL/Red Bull) - 1min18s154

3º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull) - 1min18s240

4º - Lando Norris (ING/McLaren) - 1min18s703

5º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes) - 1min18s825

6º - George Russell (ING/Mercedes) - 1min18s933

7º - Daniel Ricciardo (AUS/McLaren) - 1min19s032

8º - Esteban Ocon (FRA/Alpine) - 1min19s061

9º - Carlos Sainz (ESP/Ferrari) - 1min19s408

10º - Fernando Alonso (ESP/Alpine) - 1min18s815

-------------------------------------------------------------------

11º - Pierry Gasly (FRA/Alpha Tauri) - 1min19s226

12º - Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) - 1min19s410

13º - Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri) - 1min19s424

14º - Guanyu Zhou (CHI/Alfa Romeo) - 1min20s155

15º - Mick Schumacher (ALE/Haas) - 1min20s465

--------------------------------------------------------------------

16º - Alexander Albon (TAI/Williams) - 1min20s135

17º - Kevin Magnussen (DIN/Haas) - 1min20s254

18º - Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin) - 1min21s149

19º - Nicholas Latifi (CAN/Williams) - 1 min21s372

20º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin) - sem tempo