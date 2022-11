Leclerc admite corrida perfeita e quer Ferrari brigando por título em 2023

(via Agência Estado)

Foi no limite, mas Charles Leclerc conseguiu confirmar o vice-campeonato de pilotos ao ficar em segundo lugar no GP de Abu Dabi, na manhã deste domingo, vencido pelo holandês Max Verstappen. O monegasco admitiu ter feito uma corrida perfeita para conseguir superar a Red Bull de Sérgio Pérez, que ficou em terceiro.

"Eu estava 110% da primeira à última volta. Honestamente, tivemos a corrida perfeita para nós, não havia muito mais o que ser feito hoje. Eu sabia que a única possibilidade de vencermos o Checo era com uma estratégia diferente e jogando com o gerenciamento de pneus, o que fizemos muito bem, e conseguimos fazer a parada funcionar, então estou muito feliz", falou Leclerc.

O piloto da Ferrari entrou na corrida com a mesma pontuação de Sérgio Pérez e precisava ultrapassar o rival para terminar com o vice-campeonato, uma vez que Pérez largou na P2. O monegasco, então, se aproveitou da estratégia de duas paradas do mexicano para assumir o segundo lugar e, consequentemente, ficar com o vice no Mundial de Pilotos.

"Acho que melhoramos no final da temporada em termos de estratégia. Ainda precisamos trabalhar em termos de ritmo de corrida, porque sofremos um pouco mais neste domingo. Vamos trabalhar duro durante as férias de inverno para conseguirmos chegar neles (Red Bull)", completou.

A cabeça do monegasco, inclusive, já está em 2023. O piloto da Ferrari quer ter um carro competitivo que possa brigar por títulos. Leclerc até chegou a sonhar com a conquista no começo da temporada, mas acabou caindo muito de produção no decorrer do campeonato.

"Realmente espero que no próximo ano possamos dar um passo à frente para lutar pelo campeonato. Mas, considerando onde estávamos no ano passado, é realmente um grande passo à frente", concluiu.

Charles Leclerc terminou a temporada com 308 pontos, três à frente de Sérgio Pérez. Max Verstappen terminou com 454.