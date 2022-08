LeBron renova com Lakers e se torna o atleta mais bem pago da história da NBA

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O astro LeBron James prorrogou seu contrato com o Los Angeles Lakers por mais dois anos, período no qual receberá o pagamento de US$ 97,1 milhões (R$ 502,15 milhões) e se tornará o jogador mais bem pago da história da NBA. Até então, o atleta que mais havia lucrado nas quadras ao longo da carreira era Kevin Durant, atualmente no Brooklyn Nets.

continua após publicidade .

De acordo com o relato de uma fonte anônima à agência de notícias Associated Press, o acordo também envolve uma cláusula que dá a opção de renovação por mais uma temporada. O novo contrato não impede que o jogador seja envolvido em trocas com outras franquias, já que proibir isso não é permitido pela NBA, mas é pouco provável que ele cogite alguma movimentação do tipo diante da garantia do salário astronômico.

A administração do Los Angeles Lakers não economizou na hora de negociar com seu grande astro porque ele estava entrando no último ano de vínculo com a franquia. Assim, caso não tivesse renovado, LeBron poderia se aventurar como agente livre no ano que vem, possibilidade que vinha sendo bastante especulada até então.

continua após publicidade .

Tetracampeão da NBA e quatro vezes MVP, LeBron completa 38 anos em dezembro, mas não deixa de ser considerado protagonista na principal liga de basquete do mundo e tem planos de jogar até depois dos 40. Durante a temporada passada, na qual os Lakers não avançaram aos playoffs, conseguiu se destacar com ótimas exibições e bateu recordes, mas foi atrapalhado por lesões.