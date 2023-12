LeBron James foi o grande assunto da vitória por 106 a 103 sobre o Phoenix Suns, na madrugada desta quarta-feira, resultado que colocou o Los Angeles Lakers na semifinal da NBA Cup. Durante o triunfo, ele anotou um "double-double" de 31 pontos e 11 assistências, uma delas no melhor estilo Ronaldinho Gaúcho, olhando para um lado e tocando para outro na hora de servir Taurean Prince.

continua após publicidade

Além do lance plástico e dos bons números, LeBron protagonizou uma polêmica ao conseguir um "timeout" muito questionado pelos adversários. O "timeout" é um pedido de pausa na partida que jogadores da NBA podem fazer desde que seu time tenha a posse de bola.

No momento em que LeBron fez o pedido, Devin Booker, dos Suns, havia acabado de interceptar Austin Reaves e tirar a posse dos Lakers. A pausa foi considerada prejudicial à franquia de Phoenix pois restavam sete segundos para o fim do último quarto e o placar marcava 105 a 103 de vantagem para a equipe de Los Angeles.

continua após publicidade

"É uma bola perdida e você não pode pedir um tempo limite para uma bola perdida", reclamou o técnico do Suns, Frank Vogel. "O apito soa. Não sei por quê. Tudo na liga pode ser revisado, por que isso não pode ser revisado. É simplesmente frustrante", completou.

Já Kevin Durant, estrela do Suns e autor de 31 pontos, preferiu não culpar o episódio pela derrota. "Essa não foi a bola do jogo. Foi uma jogada em um jogo de 48 minutos. Eu não gosto de reclamar sobre pedidos de timeout. O árbitro não vai acertar o tempo todo. Às vezes cabe a nós esquecer todas essas coisas e não nos preocupar em colocar o jogo nas mãos do árbitro", pontuou.

Com o triunfo, o Los Angeles Lakers continua a busca para se tornar o primeiro campeão da copa intertemporada da NBA, criada neste ano. O adversário nas semifinais do Oeste será o New Orleans Pelicans. Os jogos da copa também contam pontos para a temporada regular, na qual a equipe de LeBron aparece em quarto lugar da Conferência, três posições acima do Phoenix Suns, sétimo.

continua após publicidade

BUCKS VÃO À FINAL DO LESTE

Pelo lado Leste das quartas de final, o Milwaukee Bucks também conseguiu vaga na semifinal, pois venceu o New York Knicks por 146 a 122, liderado por 35 pontos e 10 assistências de Giannis Antetokounmpo, que ofuscou os 41 pontos de Julius Randle, dos Knicks. A franquia do Wisconsin, vice-líder da Conferência Leste na temporada regular, vai definir a vaga na final em duelo com o Indiana Pacers.

Tanto as semifinais quanto a decisão da Copa serão disputadas em Las Vegas. "Esta noite foi um grande passo. Queríamos chegar a Vegas, mas quando chegarmos lá teremos que cuidar dos negócios. Temos dois jogos para vencer lá", disse o técnico dos Bucks, Adrian Griffin. "Achei que esta noite nosso time foi o melhor", completou.