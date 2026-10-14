LeBron James vai ganhar mais de patrocínio de bet do que salário em novo time da NBA

O astro da NBA, LeBron James, receberá mais com seu novo patrocínio com a Polymarket do que com seu salário no Philadelphia 76ers. Com o acordo com a casa de apostas, o atleta receberá 15 milhões de dólares por ano (aproximadamente R$ 75,15 milhões), enquanto em sua nova equipe terá um pagamento anual de 4 milhões de dólares (cerca de R$ R$ 20 milhões). A informação sobre o valor de seu contrato com a casa de apostas foi divulgada pelo Front Office Sports.

Lebron James assinou com o 76ers em julho após oito temporadas no Los Angeles Lakers. Em seu acordo com o time, o jogador fechou o acordo pelo salário mínimo de um veterano da Liga. A mudança representou uma redução expressiva em relação ao contrato anterior. Na última temporada pelos Lakers, o astro recebeu 52,5 milhões de dólares.

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Agora, a maior parte do que irá receber virá do contrato com a Polymarket. Pelo acordo, LeBron deverá participar de campanhas publicitárias da plataforma, com publicações nas redes sociais e outros conteúdos de divulgação. A parceria será voltada à promoção do futebol, e não do basquete. A duração do contrato não foi divulgada, e o jogador atuará como garoto-propaganda, sem participação como investidor da empresa.

A parceria com a Polymarket veio após o fim do vínculo publicitário de LeBron com a DraftKings, outra empresa do setor. A nova campanha também conta com nomes como Derek Jeter e Eli Manning, que, segundo o Front Office Sports, fecharam acordos de divulgação com valores inferiores aos do astro da NBA.

LEBRON CHEGA AO 76ERS EM BUSCA DE MAIS UM TÍTULO DA NBA

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LeBron James chegou a considerar a aposentadoria ao fim da última temporada, mas decidiu continuar na NBA. Aos 41 anos, o astro afirmou que ainda quer conquistar outro título e vê nos 76ers uma oportunidade de voltar a disputar o topo da liga.

O jogador vai para sua 24ª temporada na NBA como maior pontuador da história da competição, com 43.440 pontos. Pelos Lakers, na última temporada, disputou 60 partidas e registrou médias de 20,9 pontos, 6,1 rebotes e 7,2 assistências.

Na Filadélfia, LeBron terá a companhia de nomes como Joel Embiid, Tyrese Maxey e Jaylen Brown. A equipe busca voltar a conquistar o título da NBA, algo que não acontece desde 1983. A chegada do atleta é uma das apostas da franquia para tentar encerrar o jejum.

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LeBron já atuou com a camisa da nova equipe durante a pré-temporada. Na última quinta-feira, 8, diante do Brooklyn Nets, marcou 10 pontos e deu cinco assistências na derrota por 114 a 108. O astro jogou apenas no primeiro tempo da partida.