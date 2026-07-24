LeBron James terá o menor salário da carreira na NBA pelo Philadelphia 76ers; confira valores

O comunicado de LeBron James de que, a partir da próxima temporada, a 24ª de sua carreira, defenderá as cores do Philadelphia 76ers na NBA gerou grande repercussão em toda a liga, principalmente pelos valores do contrato do quatro vezes campeão e maior cestinha da história.

Aos 41 anos, James assinou um vínculo de dois anos, no valor de US$ 8 milhões (cerca de R$ 40,6 milhões), com opção de jogador para o último ano, segundo informou Shams Charania da ESPN americana. Esse é o menor salário da carreira do astro, que optou pelo projeto esportivo em vez de ofertas financeiramente mais vantajosas.

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Os vencimentos de LeBron tiveram uma redução drástica em comparação ao seu último acordo com o Los Angeles Lakers, que foi de US$ 52,6 milhões (cerca de R$ 267,7 milhões), quase 14 vezes maior.

Para se adequar ao teto salarial do Philadelphia, o astro aceitou receber o salário mínimo de veterano. Jogadores com mais de 10 anos na liga, como é o caso de James, têm direito a US$ 3,87 milhões (R$ 19,6 milhões) no primeiro ano de vínculo. Em caso de renovação automática, o contrato será de US$ 4,07 milhões (R$ 20,6 milhões). A título de referência, em sua primeira temporada na NBA, em 2003/2004, o ala recebeu US$ 4,01 milhões (R$ 20,4 milhões).

Na Filadélfia, ele será apenas o sétimo jogador mais bem pago do elenco, que conta com o MVP de 2022/23, o pivô Joel Embiid, de 32 anos, dono de um salário anual de cerca de US$ 62 milhões (R$ 340 milhões), e com o MVP das Finais de 2024, o ala Jalen Brown, de 29, que também chega à Pensilvânia após ser trocado pelo Boston Celtics, faturando US$ 57,73 milhões (R$ 293 milhões) por ano.

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O grupo ainda tem o armador Tyrese Maxey, de 25 anos, e a jovem promessa VJ Edgecombe, de 20, ala-armador que foi novato no ano passado. Ambos possuem contratos longos e expressivos, recebendo US$ 40,77 milhões (R$ 207 milhões) e US$ 11,66 milhões (R$ 59 milhões), respectivamente. Além dos titulares, os reservas Dean Wade e Anfernee Simons também recebem salários superiores aos de LeBron. Wade tem vencimentos na casa dos US$ 9 milhões (R$ 46 milhões), enquanto Simons recebe US$ 6 milhões (R$ 30 milhões).

O teto salarial atual da liga é de US$ 164,961 milhões (aproximadamente R$ 840 milhões), mas pode ser ultrapassado mediante o pagamento de taxas e multas progressivas, que aumentam conforme o valor excedente. O salário mínimo de veterano de King James ocupará menos de 3% do teto da franquia.

Após deixar o Los Angeles Lakers, ele recebeu diversas investidas. Entre as possibilidades estavam o retorno ao Cleveland Cavaliers e ao Miami Heat, que acertou a chegada de Giannis Antetokounmpo, atuar com Stephen Curry e Draymond Green no Golden State Warriors ou levar sua experiência ao Minnesota Timberwolves de Anthony Edwards e LaMelo Ball.

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Após oito anos no Lakers e um título conquistado em 2020/21, durante a bolha de Orlando em razão da pandemia de coronavírus, LeBron defenderá sua quarta equipe na NBA. Primeira escolha do Draft de 2023 pelo Cleveland Cavaliers, transferiu-se para o Miami Heat em 2010. Em quatro anos, conquistou dois títulos antes de retornar a Cleveland, onde foi o protagonista da conquista do único troféu da história da equipe, em 2015/16. Pouco tempo depois, trocou Ohio pela Califórnia.

Em sua trajetória, LeBron acumula números históricos. É o maior pontuador da história da NBA, foi eleito quatro vezes o MVP da fase regular e outras quatro o MVP das Finais. Também é o recordista de participações no All-Star Game, com 22 convocações, e de seleções para o All-NBA Team, com 21 indicações. Pela seleção dos Estados Unidos, conquistou três medalhas de ouro olímpicas e uma de bronze.